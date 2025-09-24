颱風樺加沙│天文台1:40am改發9號風球　會否掛10號風球要看2因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／米娜／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】天文台下午2時20分改發8號風球！天文台表示，現時本港部分地區已受烈風影響，預料超強颱風樺加沙會於今早（9月24日）最接近本港，在本港南面100公里左右掠過，其颶風區將會逐漸接近本港。天文台會在今日凌晨1時40分改發九號烈風或暴風風力增強信號。市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並完成所有預防措施。樺加沙環流廣闊，風勢猛烈。本港今日天氣會持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。受顯著風暴潮影響，今日本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。



即睇樺加沙風力+路徑▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會9月23日（星期二）以超強颱風級別進入香港600公里範圍，9月24日到香港100公里範圍左右掠過，之後在可能在香港西面陽江市附近登陸。目前直吹香港機率最高八成。

至於會否掛10號風球，視乎樺加沙風力、及對本港威脅。

以顏色劃分，目前直吹香港機率最高八成。（天文台）

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台表示，熱帶氣旋樺加沙會在今日逐漸靠近廣東沿岸，受其廣闊環流影響，今日稍後沿岸地區天氣開始急速轉壞，風勢顯著增強，星期三有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪；隨着樺加沙遠離，本星期後期驟雨逐漸減少，天色好轉；此外，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來兩三日逐漸發展，橫過菲律賓並進入南海，可能在周末期間為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展及路徑仍存在變數。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，本星期多天有驟雨及狂風雷暴，氣溫25°C至34°C，暫時最高吹12級風。