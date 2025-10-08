節日暴食恐怖後果！32歲男吃燒烤後肚痛送院　抽血竟呈「牛奶色」

中秋享受美食也要注意自身身體狀況。



大陸一名32歲廚師陳先生（化姓），在「十一」國慶中秋連假期間連2天參加聚餐，大啖燒烤並暢飲啤酒，結果深夜突出現劇烈腹痛，不僅「痛到打滾」，更擴散至整個腹部和腰背部，最後被送往醫院急救。

《央視網》報導，寧波市第二醫院急診科副主任杜力文表示：

陳先生再晚點送過來，情況可能就非常危險了！

醫生指，病患的胸腹部CT檢查顯示「胰腺炎伴周圍滲出」，血液檢驗結果更令人震驚，其甘油三酯高達82.46mmol/L，超過正常值上限（1.7mmol/L）的48倍，總膽固醇也達23.55mmol/L。從病患體內抽出的血液呈明顯乳白色，是典型「乳糜血」（又稱牛奶血），被診斷為「高脂血症性急性胰腺炎」。

據醫生觀察，胰腺炎過去常被視為中老年人的「專利」，但現在高脂血症所致的胰腺炎越來越多，成為節假日期間的「主流」，且患者年齡呈明顯年輕化趨勢。該院近期已接診包括陳先生在內的4名高脂血症急性胰腺炎患者，共同特徵是年齡都在30歲左右。

醫生說，這些患者平時不喝白開水，慣飲含糖飲料，飲食偏好炸雞、漢堡、火鍋等高油高糖食物，加上久坐缺乏運動，體重普遍超標。他進一步解釋，長期不健康的生活習慣會擾亂代謝功能，脂肪像「小油滴」般，易堵塞胰腺的微細管道，從而誘發急性胰腺炎。

浙江省人民醫院副院長涂建鋒提醒，急性胰腺炎約有20%的患者恐發展為重症，死亡率達20%至30%。一旦出現持續性上腹部疼痛、噁心嘔吐、發熱等症狀，應立即就醫，切勿自行服用止痛藥或按摩腹部，以免加重病情。

