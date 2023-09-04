下星期雙颱風襲港？GFS料連環颱風逼港或西登　歐美模式驚人發現

【颱風／海葵／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／動態／路線／預報／蘇拉／鴻雁】繼超強颱風蘇拉、海葵之後，今次更有雙颱風連環襲港？根據美國全球預報系統GFS最新預測，海葵會逐漸遠離香港，但周五（9月8日）會再有颱風生成逼近香港，於周日（9月10日）在香港近距離掠過，之後會向西面移動，周一（9月11日）在香港西面湛江市附近登陸。要注意的是，該颱風登陸後，隨即會再有1個颱風自西面向香港逼近，且從氣象圖上看起來相當巨型。

究竟這2個「颱風」移動路徑及風力如何？會否直吹香港？以下一一看清。不過參考本港天文台「地球天氣」氣象圖及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），似乎未有相關傾向，而且由於為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，故不同預測模式都只能當作參考。

然而本港下星期天氣仍然不穩定，根據天文台預測，未來九天多有驟雨，暫時最高吹6級風，大家出外一定要留意天氣消息。



繼超強颱風蘇拉、海葵之後，今次更有雙颱風連環襲港？（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新「颱風」路徑預測▼▼▼

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9月颱風停不了？繼超強颱風蘇拉、海葵之後，美國全球預報系統GFS最新預測，周五（9月8日）會再有颱風生成逼近香港，於周日（9月10日）靠近香港後會向香港西面移動，近距離掠過香港，至周一（9月11日）在香港西方湛江市附近登陸。該颱風登陸同一時間，會再有1個颱風自西面向香港逼近，且從氣象圖上看相當巨型。GFS暫時只預測至下周三（13日），未知該颱風後續路徑會否繼續逼近香港。

究竟下星期是否會再打風？參考本港天文台「地球天氣」及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）氣象圖，則暫未見到相關傾向。

天文台「地球天氣」氣象圖（基於歐洲中期天氣預報中心電腦模式直接輸出，不經人手修訂）▼▼▼

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ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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下星期是否再打風令網民議論紛紛，認為暫毋須過分擔心，「GFS 近年預測很離地，看看笑笑就算，別認真」、「有多啲數據先講」、「咁多風？」。

目前預測是否再有熱帶氣旋影響香港，仍然為時尚早，而且天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。不過本港下星期天氣仍然不穩定，根據天文台預測，未來九天香港多日有驟雨，暫時最高吹6級風，大家出外一定要留意天氣消息。