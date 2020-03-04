【新冠肺炎・3.4】全日新增4宗個案　69歲婦上月印度返港後確診

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，今日新增兩宗確診及一宗初步確診，分別為北角佛堂福慧精舍住持、一名確診者的家傭、馬主周巧兒的嫂子。到晚上衞生署公布，共增四宗新個案，周巧兒的嫂子變為確診，一名上月24日由印度返港的婦人，檢測也確診，令總數增至105宗，當中一宗屬疑似個案。 港府今日派出首兩班包機到武漢，第一班機有109人，1人發燒無登機，下午約4:55抵港，乘客將入住火炭駿洋邨隔離14日。第二班包機有孕婦，晚上也返抵。兩班包機共有244人返港。 漁護署晚上公布，一名確診者的寵物犬多次對新型冠狀病毒測試呈弱陽性反應，獲港大、城大及世界動物衛生組織（Office International des Epizooties，OIE）確認，屬低程度感染，料屬世界首例。據狗隻為馬主周巧兒飼養的松鼠狗，周巧兒家傭、兄長周秉亮均已確診，其大嫂也確診。

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【00:45】上月20日坐政府包機由東京返港的鑽石公主號郵輪旅客，14日檢疫期屆滿，獲安排乘搭專車往港鐵大圍站離開。

3月5日【00:00】坐第二班武漢包機返港市民，所坐旅遊巴抵達駿洋邨。

【23:02】衞生防護中心公布今日共增四宗確診個案，總數增至105宗，當中一宗（第97個案）仍屬疑似個案。除了下午公布的三宗新個案，另新增一宗輸入個案，患者為69歲女子，她於2月24日乘搭國泰航空航班CX694，由印度新德里返港，現於律敦治醫院診治。她於上月23日發病，即返港前一日，今日曾到鄧肇堅醫院求醫。

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第二班接載港人回港的國泰航武漢包機，晚上近10時抵港。（直播畫面截圖）

隨同包機的政制及內地事務局局長聶德權在Facebook上載相片，寫有「【接回湖北港人-Day 1】 順利抵港，明日再續。」

【22:44】聶德權稱，當中有部分乘坐包機的港人分別來自20個不同地方。對有報道稱有港人候機時除下口罩進食，稱有事前通知乘坐包機人士旅程頗長，講明出門前應先吃早餐，而航空公司有準備小食，進食時有安排保持距離。他稱乘坐包機的人士從早上10時出發，至晚上才到駿洋邨，形容為合理做法，希望公眾明白局方將防控工作為大前提。

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【22:35】聶德權見記者，他指兩班包機分別接載109及135名滯留湖北港人回港，當中200人居於武漢，44位居於武漢其他地方而屬緊急個案人士。他指有14人沒有上機，當中三人未能通過體溫檢測，一人留下陪同；一名孕婦改於明日返港；9人取消回港。

【22:28】政制及內地事務局局長聶德權在晚上約8時在內地武漢市，透過Facebook發帖表示，第二班國泰航空包機由於人數較多，預計最早晚上8時才可起飛，最終接載135名港人，當中有十多名孕婦、DSE考生，亦有來自武漢以外的嚴重病患者。

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【22:15】機上乘客陸續落機，登上旅遊巴士，準備前往駿洋邨檢疫14日。

【22:00】到武漢接載港人的第二班武漢包機國泰航客機，延遲兩小時至晚上10時起飛後，晚上近10時抵港。返港的139名乘客中，除了居於武漢的港人，當中也有急需要回港的孕婦、DSE中學文憑試考生及病人。

網上相片可見，馬主周巧兒攬住一隻松鼠狗。（網上圖片）

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【21:33】衞生署公布，首批108名從「鑽石公主號」郵輪返港居民14天檢疫期將於今晚11時59分屆滿。當中，除了兩名確診感染者正在醫院接受治療的患者外，其餘106名人士將於今晚起，陸續離開位於火炭駿洋邨的檢疫中心，屆時會有專車接載他們往指定地點解散。

三班包機連同自行乘搭其他航班回港的人士，於駿洋邨的檢疫中心接受檢疫的「鑽石公主號」乘客共有225人。至今，先後共有9名返港居民確診，另一人則被列為疑似個案，全部病人情況穩定；其餘約100人的檢疫期大部分將於明日（5日）至7日結束。

【21:15】漁農自然護理署發言人今晚公布，一隻狗隻對2019冠狀病毒病病毒的反覆測試中，均呈弱陽性反應，有關結果顯示該狗隻已低程度感染有關病毒。此前，未有其他報告指有狗隻感染新冠肺炎，因此此宗或是全球首例。

據悉，該狗隻為上月25日確診的馬主周巧兒的寵物松鼠狗。漁護署表示，於2月26日在該狗隻抽取樣本進行測試，並於27日從其中口腔及鼻腔的樣本中檢測到小量2019冠狀病毒病病毒；署方分別於28日及本月2日再進行檢測，而該狗隻的口腔及鼻腔樣本，以及鼻腔樣本分別對有關病毒呈弱陽性反應。

該署表示，曾徵詢香港大學公共衞生學院、城市大學動物醫學及生命科學院及世界動物衛生組織專家意見，他們一致認同有關結果顯示該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染。該狗隻現時沒有任何與2019冠狀病毒病相關的病徵，現正於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。

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【21:00】賽馬會所有場外投注站停止運作一個月後，當中17間於周一（2日）重新開放。馬會今日公布最新安排，當中原本已開放的6間投注站，包括中環士丹利街將再次暫停服務；合共有15間投注站將於明日、後日及下周一開放，但只會提供有限度服務。

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【18:42】首班武漢包機乘客，乘坐旅遊巴抵達粉嶺駿洋邨入口，將會隔離14日。

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▼3月4日首兩班武漢包機抵港▼

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【18:00】首班包機抵港的109人登上多架旅遊巴，旅遊巴駛離機場，到火炭駿洋邨。

【17:15】身穿保護衣的乘客陸續下機，之後分批登上旅遊巴，在車上用酒精搓手液洗手。

【16:55】首班武漢包機KA8851抵港。

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼

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【16:13】多部旅遊巴陸續抵達機場二號檢查閘外，衞生防護中心人員亦在場預備進入停機坪，迎接即將抵港的首班撤離武漢港人包機。

3月4日下午16:13，多部旅遊巴陸續抵達機場二號檢查閘外，衞生防護中心人員亦在場預備進入停機坪，迎接即將抵港的首班撤離武漢港人包機。（林頌華攝）

【16:00】張竹君：確診北角佛堂福慧精舍住持，曾在1月17日至2月10日到四川峨眉山。

庾慧玲：武漢回港的孕婦，會先入駐駿洋邨，懷孕30周以上、檢測過病毒呈陰性的孕婦，下周會安排產前檢查。

陳肇始：一名武漢港人發燒，無法登機回港。

目前有兩位違反家居檢疫令被檢控，其他有幾位違反的正等待被檢控。

周巧兒狗隻檢測呈陽性。

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【15:52】陳肇始：

較多無病徵的人確診，會留意世界不同文獻，擴大監測範圍，亦期望測試擴大至私家醫生多參與，配合整體圍堵策略。

九成以上的市民戴口罩，政府會全球採購，懲教署24小時開工，防疫基金亦增加本地生產。

武漢撤離的港人要穿保護衣，脫下保護衣的過程亦重要，衛生署同事會教他們。

記者：有無估計湖北撤離的人感染比例？會否驗抗體？

陳肇始：會驗病毒、抗體。難與鑽石公主號做比較，問過專家，未必能夠估計感染比例。

+ 4 + 3 + 2

【15:43】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：

今日新增兩宗確診。第102宗個案是佛堂住持，男士，43歲。當時無病徵，安排進入檢疫中心居住，曾抽取深喉唾液檢測陰性，之後再抽取檢測發現陽性。他一直沒有病徵。

第103宗是第76及第91個案的家庭傭工，57歲，女士，2月25日進入檢疫中心，至今確診。一名76和91的家人，與103宗曾同住，因此要延長檢疫。

第104宗是初步陽性個案，是第101宗個案的妻子，沒有病徵，2月26日凌晨進入檢疫中心居住 ，3月2日取深喉唾液樣本，但不確定，3月3日再取樣本，今日確診。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲：

有沒有徵狀的市民到急症室要求做測試，但沒有病徵、臨床無需求的，不會安排測試，希望市民明白，若幫大量無病徵的病人做測試，加重化驗室負擔，或影響真的受感染的病人的確診時間及治療，若多人到普通科門診或急症室要求做化驗，提高感染風險，望市民毋須太擔憂，有病看醫生，有需要做檢查一定做。

【15:32】食物及衞生局局長陳肇始：

世界各地疫情持續，個案上升。中國內地截至午夜12時，共80,270宗，新增119宗，其中115宗新增在湖北省，廣東省昨日無新增個案。其他國家共2,084宗新增，早前已向韓國、意大利部份地區和伊朗發出紅色旅遊警示。韓國呈報5,328宗個案，有32宗死；意大利2,502宗，當中79宗死亡；伊朗2,336宗，當中77人死亡。若計劃前往有關地區，要考慮是否需要調整行程。

本港首班武漢包機，預計4:15抵港，已經起飛，共有109人，包括1名小朋友。第二班包機預計8:40抵港。衛生署有兩醫生、兩護士在機上提供協助。乘客上機前會多次量體溫，包機上全程戴口罩、穿保護衣，抵港後直接進入檢疫中心單位。

包機乘客回港後要先沖涼，並換清潔衣服，明日會做病毒檢查。

【15:15】首班接載湖北港人包機109名港人上機，另有1人體溫超標未能登機。

【13:46】屬北角佛堂群組再多一人確診。消息指，住在大潭紅山半島的第76宗個案、57歲女病人，其家傭今日都確診新型肺炎，正在瑪麗醫院留醫。57歲女病人的26歲兒子早前亦已經確診，是本港第91宗個案。連同這名家傭個案在內，北角佛堂群組確診或初步確診個案增至17人。

【13:28】據了解，北角佛堂福慧精舍43歲男住持的覆檢結果對新型冠狀病毒呈陽性，屬確診個案。他有外遊紀錄，1月初去過福建廈門兩日，同月中去過四川逗留數日。

【10:25】60歲馬主周巧兒的哥哥周秉亮日前確診，據悉他的62歲太太初步確診。

【09:25】據了解，東區醫院新增一宗初步確診新型肺炎個案，患者是一名43歲男子。據悉，該名男子疑為北角佛堂福慧精舍的住持，本身住在佛堂。至今有15宗確診個案與福慧精舍有關，其中10人有去過佛堂，其他為密切接觸者。

3月4日早上，香港特區政府政制及內地事務局局長聶德權（中）、保安局局長李家超（左）、入境事務處處長曾國衛（右）於香港國際機場會見傳媒。香港政府安排首批兩架專機飛往武漢市，接載滯留在湖北省的香港居民返回香港。當局預計將有258名香港人乘坐首兩班專機返回香港。（中通社）

【08:06】截至周三（4日）上午8時06分，全國確診病例80303宗，累計死亡人數2948人，疑似病例587宗，治癒病例47495宗；在重災區湖北，累計確診病例67217宗，死亡總數2835人。

【07:15】政府今明兩日合共派出4班包機由武漢接載滯留當地的港人返港。政制及內地事務局局長聶德權出發前在機場表示，今日派出的兩班包機，共接載258名港人返港，其中首班包機將會有113人，第二班包機會有145人。

聶德權又指，他們今次到武漢主要在機場範圍，之後即日往返，期間會配戴口罩及合適裝備，徵詢過4四名公共衞生專家意見，評估風險後認為，他們返港後會作醫學監察，每日量度體溫，毋須作檢疫。

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【駿洋邨隔離營】現時有超過200人於駿洋邨進行檢疫隔離。（資料圖片／王譯揚攝）

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