新冠肺炎．最新｜鰂魚涌860人檢測　3人初步確診　部分樣本待核實

新冠肺炎疫情反覆，政府連續第8晚封區檢測，至清晨6時許開始，政府指紅磡、旺角受限區域已先後完成強制檢測，前者約370名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案；後者約1140名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。至7時許，鰂魚涌受限區域亦完成檢測，有3宗初步確診個案，小部分樣本檢測結果仍在核實。

政府指將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。