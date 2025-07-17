大班前員工指廖志強無簽無力償還協議　勞工處：可助申破欠基金

大班麵包西餅上月（6月）公告全線結業，其後逾百名員工早前向勞工處追討欠薪。有大班前員工表示，大班麵包西餅主席廖志強無簽署無力償還協議書，導致申請破產欠薪保障基金受阻，向人事部查詢亦沒有得到回覆。該名前員工又指，大班欠薪總額約3,000萬元，涉近200位前員工。



勞工處表示，已收到約240名大班麵包西餅的員工求助，總申索金額約為3,600萬元；如僱主最終確認無能力清付有關款項，勞工處會協助僱員向破產欠薪保障基金申請特惠款項。



大班麵包西餅6月24日突全線結業。旺角亞皆老街的分店早上貼出告示，稱逼於無奈即日起停止營業，不少路經市民駐足細閱。（資料圖片/李慧熒攝）

大班麵包西餅6月24日突全線結業，部份受影響員工早上到勞工處九龍東勞資關係科登記求助。（資料圖片/廖雁雄攝)

員工：主席無簽無力償還協議書 人事部無回覆

大班麵包西餅今年6月24日結業，及後有大批前員工到勞工處尋求協助及追討欠薪。報有員工由上星期開始，勞工處與大批前員工雙方已經完成申請和準備文件，及後只需要就拖欠薪金向大班人事部核數，和等候大班麵包西餅主席廖志強同意和簽署無力償還協議書，即可開始向法庭追討和申請破產欠薪保障基金的程序。

但報料人指收到工會消息，指廖志強目前拒絕簽署無力償還協議書，導致遲遲未能取得有關文件，追討欠薪受阻，而近日向人事部查詢亦未獲回覆。

大班麵包西餅6月24日突全線結業。旺角亞皆老街的分店早上貼出告示，稱逼於無奈即日起停止營業，不少路經市民駐足細閱。（資料圖片/李慧熒攝）

欠薪總額約3000萬元 涉約200人

他指，估計欠薪總額大概約3千多萬，涉約200人，當中包括員工的月薪、一個月待通知金、大假和補假薪金，以及長期服務金等等。

他指下星期一（21日）將會有第一位前員工就有關欠薪事件上庭，而其他員工亦會陸續在8月上庭處理，但至今仍未收到大班麵包西餅主席廖志強的簽署無力償還協議書，指會對追討欠薪造成阻滯。他又預計，若情況持續，或會至明年才能完成法律程序和成功追討欠薪。

大班麵包西餅今日（24日）突然宣布結業，約200名員工被拖欠薪金及遣散費等，紛紛到勞工處求助。（資料圖片/廖雁雄攝）