今日新聞8分鐘｜宏福苑大火今159死｜離世婆婆女兒籲生者振作

【向DVIU致敬】宏福苑大火至今159死 DVIU

今日（22日）早上6時46分，一輛本田私家車沿東區走廊往柴灣方向行駛、至太古城對閞時突然起火。網上圖片可見，私家車被燒至火光熊熊。消防接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊到場灌救。幸司機及時逃生，事件中無人受傷，救護車在場戒備。

【重返家園】宏志閣居民回家取物 忐忑難決定去留

大埔宏福苑火災導致逾百人傷亡。警方早前完成5座大廈搜索工作，其中未受大火波及的宏志閣，今日（3日）起一連兩日開放讓居民返回單位取物品。今日早上近9時，大批住戶乘坐旅遊巴到宏志閣。現場可見，有一批穿上「政府應急隊」背心人員在場準備，相信稍後將會協助住戶上樓。

【振作面對】離世婆婆女兒籲生者振作 受災居民互相扶持

屯門公路發生車禍。今日（22日）凌晨2時許，一輛白色Tesla沿屯門公路往元朗方向行駛，途經香港珠海學院對開一個彎位時，懷疑失控「自炒」，撞毀了約5米鐵絲網及約5米的樓梯扶手，再衝向左邊草叢。29歲黃姓女司機報稱受輕傷，無法打開車門一度被困，由消防救出，毋須送院。

就現場所見，Tesla仍然壓在草叢，氣袋彈出，車頭損毀，指向屯門方向，附近鐵絲網和樹枝被壓毀，警方專用停靠區的斜壆留有清晰車痕，不排除有人先剷上斜壆，斜壆頓變「跳台」，Tesla儼如「炮彈飛車」，飛越鐵欄凌空直衝草叢。黃女事後站在路邊，協助警方調查，卻未能通過酒精呼氣測試，超標接近2倍，涉嫌「酒後駕駛」被捕，被帶返警署作進一步調查，案件交由新界北交通意外調查隊第五隊跟進。

【假冒災民？】提防有人借災行騙 單親母澄清絕無籌款

大埔宏福苑五級大火災，造成逾百人傷亡。災民失去辛苦打拼購入的居所，當中包括居住在宏建閣的范小姐，過去數日她和兒子暫住娘家，將會視察臨時房屋的環境。

范小姐向《香港01》表示，留意到網上有人冒認她籌款，更被人指摘打着單親旗號籌錢，對此感到無奈「有啲唔開心」。她強調絕無發起籌款，希望香港市民及有心人：「可以用想捐俾我嘅錢，用作更好嘅途徑幫助今次受災嘅宏福苑居民。」她感受到市民大眾的心意，提醒大家提防受騙。

【災民安置】安置災民中轉屋無𨋢不便長者 網傳「地都未鋪」非事實

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，造成多人傷亡，政府當局及在社會各界協助下，安排大批痛失家園的災民緊急入住青年宿舍、酒店及過渡性房屋等臨時住宿，讓他們暫時得以安置，不用流離失所。不過，近日網上有傳災民被安置到的中轉屋，環境及設施都十分簡陋，沒有電器、裝修欠奉，甚至連地磚都未鋪。

房屋署今日（3日）發新聞稿澄清，有關網上言論並非事實，指相關的中轉屋單位暫未有災民入住。署方提醒市民，切勿輕易相信網上的虛假消息。

宏福苑大火｜獨立委員會由法官領導 可減法定程序 無法定傳召力

大埔宏福苑火災死亡人數今日（2日）增至少156人。行政長官李家超今早宣布成立由法官「主持」的「獨立委員會」審視事故及迅速蔓延的原因。據了解，今次委員會並非按《調查委員會條例》成立的「獨立調查委員會」，性質與2018年大埔九巴車禍後，由政府成立、沒有法定傳召權的「獨立檢討委員會」相似，不同於因應南丫海難而成立的「獨立調查委員會」。

西半山寶翠園吊船傾側 2工人困逾30層高空 消防飛將軍救出

西半山發生驚險吊船意外。今日（3日）下午2時50分，警方接獲寶翠園8座保安報案，指兩名工人在大廈外牆工作時，吊船疑故障傾側「半天吊」，兩人因此被困逾30樓高空。據悉，工人均有佩戴安全帶。一男一女工人其後由消防「飛將軍」救出，救護員在場戒備，經檢查後證實兩名工人沒有受傷。

旅行社結業｜旅監局︰幸運假期周一通知結業 1500顧客受影響

旅遊業監管局今日（2日）公布，幸運假期有限公司昨日（1日）提交書面通知，指今日（2日）停運旅行代理商業務，即違反《旅遊業條例》規定不少於14日通知。目前幸運假期正聯絡顧客處理退款或補償安排，受影響的顧客約1,500人次，料涉及未出發的外遊團費約170萬元。旅監局正展開調查，就欺詐或其他涉嫌違法行為，與相關執法機構合適跟進。

汶川大地震從廢墟中獲救 女孩17年後和救了她的軍人結婚

2008年5月12日，四川汶川發生8.0級大地震，造成超過6.9萬人遇難，另有近1.8萬人失蹤。天災無情，但人間有情，不少感人故事也在這場浩劫中上演。而在當年，救援戰士梁智斌從廣元市青川縣的一片廢墟中，救出10歲的劉喜美。令人意外的是，17年後，這雙手再次握住了劉喜美，但這次二人結成夫妻，從救命恩人轉變成相守一生的伴侶。