今日新聞8分鐘｜直擊與「紅十字」騙徒對話｜過渡屋遙遠無車返工

大埔宏福苑奪命大火，過百人死亡，當中包括維修工人。最先起火是宏昌閣，當時分判商工人阿明（化名）向《香港01》講述驚險逃生過程。他當時在天台工作，工具突然跳電，他抬頭望才驚覺有黑煙，跑了幾層樓梯後抵不住濃煙，在中途搭電梯逃到地面。他說曾叫屋苑職員開啟所有警鐘，警示所有居民，但到最後都無聽到警鐘聲。

消防指11月26日下午2點51分接報有火警，阿明翻看手機相片拍攝時間，發現約2點52分發現有火，2點59分逃到地面，現場有一輛消防車，未見很大火；到3點10分，火光已沖天。

阿明說遲一分鐘就走不到，災難發生後失眠多日，內疚未能救更多人。他理解大眾將火警歸咎工程公司和吸煙工人，但網上流傳相片的吸煙工人已解僱多時，而很多屋苑的工人都有責任心，亦有管工返回火場疏散工人而不幸罹難，希望大眾不要過份責怪工人。

大埔宏福苑火災導致逾百人傷亡，大批居民失去家園。警方今日（3日）開放未受大火波及的宏志閣，予居民可返回單位取物品。保安局局長鄧炳強早前表示，今次惡火蔓延之快，有機會由不合規的棚網，及極易燃發泡膠板封窗的舉動而引起，令火勢一發不可收拾。

《香港01》獲讀者報料，宏志閣大廈內部曝光，證實幾乎每一扇窗外面，都被一塊厚重的發泡膠板牢牢黏實。大廈外牆只剩水泥批盪，從室內看不見室外風景，大廈表層有大幅綠色棚架保護網包覆，棚架內亦有塑膠帆布；部分單位對出的棚架平台有大量雜物，包括建築廢料、油漆桶等。

大埔宏福苑大火，造成1984戶無家可歸。火災發生第八日，政府雖已安排過渡性房屋及「一戶一社工」跟進，但有災民因要配合清晨上班的工作，至今未尋獲合適的安置房屋而感徬徨，哭訴「我們都要生活，要繼續工作。」盼獲安排於大埔安置。

大埔宏福苑火災，多個社福機構以至政府發起募捐。有詐騙集團緊貼時事，修改「劇本」，冒稱是「GovHK」，向市民發短訊確認已向「紅十字基金」募捐5千元，並附上九位數字電話「24小時專線」。

記者致電並曾與3名操普通話「客服人員」傾談，有人說近日頗多人募捐，他們工作不辛苦，「都是為了災區的人民嘛」。另一名客服則稱火災死傷人數眾多，所以機構在新聞網站投放廣告連結，讀者點擊後，系統會自動檢測其金融帳戶並扣款。他聲稱取消捐款較為「麻煩」，指導記者如何向另一平台客服解釋退款原因，「你就實話實說，說你看新聞時不小心點錯了」，對話接近11分鐘。

大埔宏福苑五級火災，令覆蓋維修大廈的棚網耐火性成為市民關注，發展局昨晚（3日）宣布，全港正進行大維修的樓宇須在周六（6日）或之前拆除棚網。在柴灣峰華邨，今日（4日）有工人開始拆網，有居民表示，在屋苑的棚網證書被揭發造假後，的確擔心棚網質素，又希望加快拆網進度，認為即使維修工程要延誤，「最緊要係安全」。

大埔宏福苑五級大火造成大量傷亡，8廈火警鐘沒關閉但無響。警方昨日（3日）以涉嫌「欺詐」拘捕6名男子，分別是消防裝置承辦商負責人和職員，他們涉嫌向消防處訛稱在工程期間不會關掉警鐘。

記者向消防處查詢屋苑消防設備情況，包括巡查及執法。綜合消防處回覆指，今年3月，處方透過檢查屋苑提交的承辦商年檢報告，獲知火警警鐘系統等合符規定，僅個別樓層有裝置「輕微損壞」。消防亦曾收到屋苑有關喉轆的消防設置關閉通知書，有派員巡視相關裝置，亦要求確保其他消防裝置不受影響。惟過去一年並不曾收到涉及火警鐘的投訴或關閉通知，回覆中無交代有無巡查過警鐘系統。直至大火發生後，始發現8廈警鐘未處於有效運作，僅宏新閣警鐘曾鳴響。

今日（3日）中國民營企業藍箭航天自主研發的朱雀三號遙一運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空，火箭二級進入預定軌道，但一級火箭回收任務未能成功，失控墜毀，殘骸落在預設回收場附近，未能實現計劃中的軟著陸。

美國特使威特科夫（Steve Witkoff）日前率領談判團隊訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）就俄烏和平方案進行約五個小時的閉門會談。威特科夫12月3日回到美國，白宮官員指，日前舉行的美俄會談深入且富有成效，特朗普當日稍晚回應對今次會談表示樂觀，還稱「普京希望結束戰爭（Putin wants to end the war）」。