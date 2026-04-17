宏福苑｜徐滿柑稱聽聞黃碧嬌要求「不要推翻法團」流傳　唯沒實證

大埔宏福苑大火時的業主立案法團管理委員會主席徐滿柑，今日（17日）首次以事實證人身份在聽證會作供。徐樠柑稱，曾有街坊向他反映在申請資助時被大埔區議員黃碧嬌要求「不要推翻法團」，但徐樠柑表示有關說法在屋苑內流傳，由於居民無法參與整個審核程序，始終難有實質證據。



宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑。（黃偉民攝）

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徐樠柑稱因很多居民無法列席反對集資故收業主簽名要求召開大會

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃指出，委員會收到大量關於大維修的指控，希望徐能就其上任前後的觀察作出解釋。徐樠柑在證人供詞顯示，他於2024年6月初收到舊管委會向律師、居民指要集資，他質疑安排倉促。

徐供稱，當時分攤期數太短，故在舊管委會會議列席，反對集資安排，該次是他初期參與。徐又稱，當時很多居民無法列席，遂收集5%業主簽名要求召開大會，居民亦成立「監察組」。

被問到有否想過「踢走」舊管委會，及對舊管會有何不滿，徐樠柑指，在草擬議程時，會思考會否罷免前法團，並曾親身列席會議，發覺管會無視居民，連6月14日的大維修會議都不讓居民列席，對其做法有懷疑。

4月5日清明節，在大埔宏福苑封鎖範圍外可見，大維修的棚架及棚網已全部拆除，火燒痕跡更明顯。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

紀錄顯示，鴻毅於2019年1月25日以67.5%的業權支持度擊敗得票業權 7.7%的遠東，獲委任為註冊檢驗人員，並於2021年12月正式獲委任為顧問，惟其價格比遠東高。徐指，當時他本人不太關心大維修事情，亦無參與當日的周年大會，不知道當時居民是否覺得有爭議。他又指沒留意舊法團曾透過大堂通告、各戶信箱發電視頻道等，發放訂明檢測人員的信息。

2020年1月，宏福苑大維修收到35份標書，鴻毅報價30.8萬元，被問到其價格有否被質疑偏低，徐指當時無討論。他又被問到鴻毅延至2021年12 11日的業主大會才獲委任為顧問，除疫情因素外是否涉其他因素，徐亦表示不了解原因，亦無關注2024年1月委任宏業作為承建商。

受宏福苑火災影響的七幢樓宇居民，4月20日起可分批返回單位執拾物品，最多4人上樓，可逗留最多3小時。（資料圖片）

徐樠柑同意「新舊法團」處理授權票做法沒分別

聽證會亦關注授權票問題，徐樠柑指新管委會上任後仍沿用舊有做法，即在每座大廈設置收集箱，但無人紀錄由誰投遞，亦承認無法監察授權票上的簽署真偽，僅能在點票時核對填寫格式是否正確。此外，雖然開會前會核對身份證並派發投票紙，但「授權一覽表」僅列出被授權的單位，卻缺乏受託人的具體資料。

徐認同居民難以核實整個授權操作，對於大會期間「突然出現大量選票」的指控，他認為做法上應有業權份數對比，難以憑空增加，但不排除過程中存在誤會。

宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑。（黃偉民攝）

針對有居民投訴被代表授權或被要求交出授權票的情況，徐樠柑表示曾多次聽聞相關指控。投訴信指出，有宏福苑關注組成員發現，有居民反映在不完全知情下「被授權」。杜淦堃特別提到關於前區議員黃碧嬌的指控，指其在街站收集授權票時，疑似利用「2.0維修資助」作為誘餌，游說長者支持舊法團或不要推翻舊管委會。

2026年1月6日，民建聯大埔區議員黃碧嬌出席區議會會議。（資料圖片/梁鵬威攝）

徐證實曾有街坊向其反映，在申請資助時被黃碧嬌要求「不要推翻法團」。徐表示，這些說法在屋苑內流傳，但由於居民無法參與整個審核程序，始終難有實質證據。