新冠肺炎．最新｜昨初步確診少於5宗　荃威花園R座等5疫廈今覆檢

撰文： 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 鄧穎琳 麥凱茵 袁澍 林穎嫺 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-11 07:00

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（10日）新增4宗確診個案，全部均為輸入個案，當中3宗患者來自印尼，1宗來自印度，至今本港個案累計11,812宗，連續第三天錄得本地零確診。昨初步確診少於5宗。 衞生防護中心提醒，東涌映灣園悅濤軒第11座、荃灣荃威花園R座的居民，須於今日（11日）遵從強檢公告接受檢測。

▼5月10日強制檢測學校名單▼

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月11日)▼

竹篙灣檢疫營連日來的膳食安排：

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5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中

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5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家

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協恩幼稚園、九龍塘官小等43校爆流感 強制檢測兼停課5日

【00:03】食物及衞生局刊憲公布，43間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該43間學校被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

上榜學校包括九龍塘羅福道國際英文幼稚園、農圃道協恩中學附屬幼稚園、馬鞍山英基國際幼稚園(烏溪沙)及九龍塘官立小學等名校。按衞生署規定，43間學校需停課5日。

根據強制檢測公告，任何在4月27日至5月10日期間曾身處上述學校超過兩小時人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、 學生及訪客），需於5月13日或之前接受檢測；如使用樣本瓶進行檢測，須於5月15日或之前交回。若在5月8日至10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，已經完成疫苗接種的人士 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

這次公告沒有大廈或工作場所因有患者居住或到訪而上榜。

另外，因應衞生防護中心早前宣布更新涉及N501Y變種病毒株確診本地個案的檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，須於確診病人離開大廈計起第3、7、12及19日進行強制檢測，並需自我監察直至21日屆滿。相關的大廈人士須於指明日期進行檢測：

涉及N501Y變種病毒株確診本地個案所居住大廈的強制檢測安排。

▼東涌映灣園11座居解除檢疫令 可自由外出過母親節▼

▼5月9日 外傭強制檢測最後一日▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

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▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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消息：檢疫中心飯盒每個約30元 供應商煮好至送到規定30分鐘內

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