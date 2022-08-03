疫情．最新｜學校疫情惡化 政府快將公布縮減入境檢疫
撰文：林穎嫺 王潔恩 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 蕭博禧 鄧宇詩 麥鍵瀧
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疫情反覆，本港昨日（2日）累積1536名確診病人留院，其中171宗是新增個案，35個月大男嬰病情好轉離開深切治療病房。死亡個案大增至11宗。今日新增4123宗確診，包括234宗輸入。學校呈報549宗個案，16間學校有班級要停課。
特首李家超表示即將公布縮短檢疫日數，減低對旅客來回的不便，但具體縮短多少天仍有待審視數據。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為海外回港居民或可進行家居檢疫，代替酒店檢疫，但檢疫期間獲發黃碼識別，容許他們進行有限度外出活動，但不能到訪表列處所或需要除罩的場所。
昨日疫情報道總覽：
▼8月2日 調景嶺基督教健明幼兒學校需全校停課一周▼
▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼
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半歲大嬰幼兒周四起可打科興 許樹昌：復必泰難稀釋暫無法供應新冠疫苗｜6個月至3歲幼童可接種 專家指稀釋BB版復必泰有難度醫務衞生局調低科興打針年齡至6個月大幼兒 本周公布接種安排多549師生染疫 調景嶺健明幼兒學校成首間需全校停課學校增4123確診 單日11死創三個月新高 醫管局：染疫社區長者比例增專家建議50歲或以上打四針 市民稱「為保條命」怕副作用都要打針
▼8月2日 元朗社區疫苗接種中心打針人數不多▼
澳門立法會議員批政府錯過抗疫黃金期 7個月博彩業收入僅266億元美食博覽｜玩遊戲可贏300罐鮑魚 1元雞煲先到先得 即睇展商優惠消費券｜用八達通到OK便利店領首期2000元 可額外獲20元現金券美食博覽8.11開鑼 參展商冀受惠消費券 盼收入錄雙位數字升幅動漫節｜展商生意勝預期 模型店呻缺內地豪客貴價品無人問津動漫節｜愛好者冀續設裝扮指引 同人展檔主質疑加封條標準不一
▼8月1日起強制檢測公告▼
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強制檢測｜增65幢 涉深灣9號、海怡半島、泓都 觀塘11幢佔最多圍封強檢︱屯門景峰花園第一座圍封強檢 目標明日上午約9時完成確診大廈︱增2186幢 涉加多近山、星鑽等 元朗Yoho系共7幢將軍澳中心、將軍澳廣場等10屋苑污水陽性 三區派22萬快測包自測