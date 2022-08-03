疫情．最新｜學校疫情惡化　政府快將公布縮減入境檢疫

疫情反覆，本港昨日（2日）累積1536名確診病人留院，其中171宗是新增個案，35個月大男嬰病情好轉離開深切治療病房。死亡個案大增至11宗。今日新增4123宗確診，包括234宗輸入。學校呈報549宗個案，16間學校有班級要停課。



特首李家超表示即將公布縮短檢疫日數，減低對旅客來回的不便，但具體縮短多少天仍有待審視數據。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為海外回港居民或可進行家居檢疫，代替酒店檢疫，但檢疫期間獲發黃碼識別，容許他們進行有限度外出活動，但不能到訪表列處所或需要除罩的場所。



昨日疫情報道總覽：



▼8月2日 調景嶺基督教健明幼兒學校需全校停課一周▼



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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▼8月2日 元朗社區疫苗接種中心打針人數不多▼



▼8月1日起強制檢測公告▼



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