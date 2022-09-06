疫情．最新｜約20名兒童現重症　李家超：打針勿再等否則後悔莫及

本港新冠疫情嚴峻，單日確診個案連續三日破萬，衞生署昨日（5日）公布新增10,021宗，約3,000患者住院。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮呼籲市民在中秋節避免舉行跨家庭聚會，外出亦要戴上貼面口罩例如KN95等。



現時接種新冠病毒疫苗的年齡已降至六個月大，為「鼓勵」兒童打疫苗，當局決定將疫苗通行證最低年齡由目前12歲，降至5歲，但會設寬限期，兒童至少要接種針疫苗才達標（確診康復只需打一針），詳情最快本周公布。



昨日疫情總覽：



9月5日本港即時有效繁殖率為1.327，確診數字將持續上升。（港大醫學院圖片）

▼9月4日 市民到東涌海濱花燈節感受中秋節氣氛▼



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▼9月4日 警方公布一連7日嚴厲執行防疫法例▼



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【09:44】行政長官李家超出席行政會議前稱，本港疫情近日每日徘徊在一萬宗，對高風險人士構成威脅，他指，在八月約有20名兒童患重症，而3歲以下幼童仍有8成多未打針，他呼籲盡快打針：「乜針都好，唔好再等，否則確診後悔莫及。」

【09:38】油塘油美苑澤美閣解封，圍封期間725人接受檢測，當中發現七宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼9月2日晚 警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼



▼8月起染疫官員一覽▼



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▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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▼9月1日起強制檢測公告▼

