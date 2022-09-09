疫情．最新｜疫苗通行證月底降至5歲兒童　11.30起12歲以上須3針

今日（9日）為迎月日，香港昨日新增11091宗確診個案，包括181宗輸入，多12人死亡，其中11宗死亡個案由醫管局呈報。

另外，政府昨日宣布疫苗通行證於9月30日起適用年齡分兩階段推行降低至5歲，第一階段由9月30日起，5至11歲兒童接種首針未滿三個月，仍可進入指明處所，惟如滿三個月則要完成第二針接種，第二階段由11月30起推行，需統一接種兩針才可進入食肆等指明處所。另外，9月30日起，所有12歲或以上人士，第二針與第三針之間，疫苗寬限期由6個月降至5個月，到11月30日起，所有12歲或以上人士都要打足三針。



昨日疫情總覽：



9月5日本地個案即時有效繁殖率為1.3，即每名患者傳染多於一人，仍呈上升趨勢。（港大醫學院圖片）

▼ 9月8日 嗇色園黃大仙祠舉辦「花燈園遊會」亮燈▼



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▼ 9月8日 政府疫情記者公布疫苗通行證降至5歲▼



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▼9月5日 長沙灣「美其香餅家」18黃白蓮月餅收數十張訂單▼



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▼ 9月8日 工展會購物節傳媒預展▼



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▼9月5日 佐敦谷水道和啟德河中秋綵燈會亮燈▼



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▼8月起染疫官員一覽▼



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▼9月1日起強制檢測公告▼

