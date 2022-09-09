疫情．最新｜疫苗通行證月底降至5歲兒童 11.30起12歲以上須3針
撰文：黃偉倫 黃煦緻 呂穎姍 王潔恩 林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 劉夢婷
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今日（9日）為迎月日，香港昨日新增11091宗確診個案，包括181宗輸入，多12人死亡，其中11宗死亡個案由醫管局呈報。
另外，政府昨日宣布疫苗通行證於9月30日起適用年齡分兩階段推行降低至5歲，第一階段由9月30日起，5至11歲兒童接種首針未滿三個月，仍可進入指明處所，惟如滿三個月則要完成第二針接種，第二階段由11月30起推行，需統一接種兩針才可進入食肆等指明處所。另外，9月30日起，所有12歲或以上人士，第二針與第三針之間，疫苗寬限期由6個月降至5個月，到11月30日起，所有12歲或以上人士都要打足三針。
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