疫情．最新｜增11091宗確診　包括181宗輸入　多12人死亡

政府宣布疫苗通行證於9月30日起，5至11歲兒童分兩階段推行，首針要未滿三個月，如首針已過三個月，要完成第二針，到11月30起，需統一接種兩針才可進入食肆等指明處所。

本港今日（8日）新增11091宗確診個案，包括181宗輸入，多12人死亡，其中11宗死亡個案由醫管局呈報。學校呈報個案1356宗，涉及777間學校，24間學校因為有爆疫個別班級需停課一周。



警方連同衞生署連日來拘捕13名「紅碼」確診人士，他們違規離開隔離地點，到需要掃瞄疫苗通行證的場所，在掃碼時遭政府系統發現，除一律送到社區隔離設施隔離外，也面臨被檢控。



昨日疫情總覽：



9月5日本地個案即時有效繁殖率為1.3，即每名患者傳染多於一人，仍呈上升趨勢。（港大醫學院圖片）

▼ 9月7日 「香港鐘錶展」及「國際名錶薈萃」首日人流不多▼



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【17:19】政府今日（8日）宣布，將「疫苗通行證」適用年齡下降至5歲小童，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府明日（9日）起，會在九龍灣兒童醫院和葵涌林士德體育館的接種中心，增加5至11歲兒童接種復必泰疫苗的名額，而香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心則會在下周日（11日）起增至逢二至日為兒童打針，家長可即時網上預約新的接種時間。

▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼



【17:18】李夏茵表示，5至11歲兒童需打多少針，要看是打復必泰或科興，復必泰只需打兩針，而科興理論上專家建議要打三針，故要看最初是選擇打復必泰或科興。

【17:05】李夏茵表示，推行兒童要使用疫苗通分兩階段，主要是考慮打兩針需要時間，11月30日才推第二階段，因為考慮到要時間，希望用11月30日做第二階段是給大家足夠時間打第二針。

至於圖書館等雖然不是列明處所，但圖書館都會跟指引，希望有疫苗通先入到，因人流多，傳播風險自然高，希望大家可保護自己同時保護其他使用者。未打針或未打足兩針，又想睇書，希望可找已打針家人朋友或其他人幫手借書，盡快打針就可恢復正常生活，去借書睇書。

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【16:55】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日（8日）新增11091宗確診個案，包括181宗輸入，多12人死亡，其中11宗死亡個案由醫管局呈報。學校呈報個案1356宗，涉及777間學校，24間學校因為有爆疫個別班級需停課一周。

【16:44】醫院管理局總行政經理李立業表示，增11人死亡，其中8人死前未打完三針，累計48人危殆，2790名病人正留院。

政府宣布疫苗通行證於9月30日起降至5歲。 (黃偉倫攝)

【16:40】調整疫苗通行證：

（一）由9月30日起，5至11歲兒童要符合疫苗通行證要求，即至少須已接種第一劑疫苗而未滿3個月，才能符合疫苗通行證的接種要求，才可進入指明處所。如多過3個月只打了第一針，要打第二針才可用疫苗通行證

（二）第二階段，11月31日起，5至11歲小朋友統一要打兩針。新安排下，曾染疫的5至11歲小朋友，安排或疫苗通行證要求與12歲以上人士一樣

調整12歲以上用疫苗通行證安排，都分兩階段

（一）第一階段都係9月30日起，所有12歲或以上人士，打了2第與3針之間疫苗寬限期由6個月改至5個月，12歲以上人士在5個月內已打第二針，疫苗通行證可有效，如果打二針已過5個月，到第6個月，要打3針才可繼續用疫苗通行證

（二）11月31日起，所有12歲人士都要打3針

【16:30】醫務衞生局副局長李夏茵表示，疫苗通行證於9月30日起，5至11歲兒童分兩階段推行，首針要未滿三個月，如首針已過三個月，要完成第二針接種，到11月30起，需統一接種兩針才可進入食肆等相關處所。

【15:25】早前確診的政務司副司長卓永興今在facebook貼文指，在8月26日確診，起初無甚病徵，但過了半日，便忽然發起高燒，服藥後翌日高燒減退，又開始猛烈咳嗽。五日後，快速檢測連續幾天陰性，至本周一（5日）滿心歡喜準備回到政府總部時，快測重現陽性，只得繼續居家隔離和視事。他又指，今早（確診第13日，以確診日為第0日計）的快測雖然出現兩條線，但第二條線已很微弱，相信很快便可以和同事一起到前線打擊衞生黑點，他說：「這個經歷讓我感到新冠病毒非常狡猾、防不勝防，而且Omicron絕不只是傷風感冒。」

【15:06】醫管局宣布，因應疫情發展，由明日（9日）起再啟動多一間2019冠狀病毒病確診個案指定診所，以應付持續上升的服務需求。最新啟動的指定診所為九龍城區的中九龍診所，有關診所會由明日開始暫停普通科門診服務。屆時醫管局的指定診所數目會增加至八間。

同時，為集中人手和資源以進一步加強指定診所及遙距診症服務，支援社區的確診病人，醫管局轄下的普通科門診診所會由明日起進一步調整服務，包括減少部分診所的診症時段，希望公眾理解有關最新安排。

【13:15】新冠疫情持續超過兩年半，第五波本港逾百萬人確診，近期感染人數又回升至單日破萬宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（8日）在電台節目中表示，新冠病毒不會消失，未來或會有如季節性流感，每個人都有機會感染，又形容「感染是遲早問題」，關鍵是感染前接種了疫苗可預防重症及死亡，又建議政府引入更多疫苗選擇，包括重組蛋白疫苗。

【13:03】九龍城民政事務處今日聯同九龍城警區和衞生署在九龍城九龍城龍譽1A及1B座進行執法行動，行動中共檢查了約340名受檢人士。當中，52人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中38人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:45】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇確診感染新冠病毒，與袁國勇是港大同事的港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目中表示，前日曾見過袁國勇，形容當時：「（袁國勇）佢都幾好中氣，講嘢都好大聲。」何栢良稱，袁在確診前已「疫苗打足晒」，相信好快可以康復何栢良今日在電台節目中表示，近兩天沒有接觸袁國勇，但前天大家有見面，形容「佢都幾好中氣，講嘢都好大聲。」他稱，袁應已自己回應傳媒，「好似無病徵，係屋企休息緊，相信好快可以康復。

【11:35】康樂及文化事務署今日聯同黃大仙警區和衞生署在慈雲山慈愛苑愛寧閣進行執法行動。行動今日上午約七時三十分開始，至上午約十時三十分結束。 行動中檢查了約399名受檢人士，當中，24人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，政府亦向其中13人發出了10,000元定額罰款通知書。

▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼



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【08:37】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇確診新冠病毒！袁國勇今日回覆傳媒查詢時表示無出現症狀，正按政府防疫指引在家隔離，感謝大家關心，又表示三年來可以放假也是好的。據今早曾電話聯絡袁國勇人士稱，袁聲線生猛，期待數日內重回工作崗位。

▼9月2日晚 警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼



【07:00】新冠肺炎疫情嚴峻，惟部分免疫功能不全的人士即使接種了新冠肺炎疫苗，亦未能產生足夠抗體。醫管局早前引入長效抗體組合（LAAB）集中供應予相關人士使用，但感染及傳染病專科醫生林緯遜認為，現時局方所購入的劑量不足以涵蓋極高風險的病人，擔心在確診數字高企下，這群人會面對更大的染疫風險。



醫管局回覆指，醫管局現正繼續採購長效抗體組合供病人使用，並會陸續安排評估病人是否合適使用有關預防性藥物。

據了解，醫管局將於10月下旬將提供 3000 劑長效抗體組合，其他實體器官移植、惡性腫瘤和腎透析患者亦有機會可接種。

林緯遜形容，長效抗體組合只可提供6至12個月保護，故免疫功能不全人士仍應先接種疫苗才接種長效抗體組合。（呂穎姍攝）

▼9月6日 首宗猴痘輸入個案患者發病時住西營盤酒店▼



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▼8月起染疫官員一覽▼



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▼9月5日 佐敦谷水道和啟德河中秋綵燈會亮燈▼



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▼9月1日起強制檢測公告▼



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▼9月4日 市民到東涌海濱花燈節感受中秋節氣氛▼

