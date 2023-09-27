秀茂坪邨兄弟死亡｜孫玉菡指社工已盡本份：永遠都希望可做得更好
撰文：陶嘉心
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秀茂坪邨兩名疑自理能力有問題的五十多歲兄弟，疑因為年邁母親入院後缺乏照顧餓死，勞工及福利局局長孫玉菡今日（27日）稱，醫務社工已盡本份協助涉事家庭，在了解相關家庭狀況後認為兩兄弟有能力照顧自己，但孫同意如果回頭看，可能可以再多做一點：「同事（醫務社工）盡咗自己本份做功夫，唔想有悲劇發生，當然睇返轉頭，如果可以再再更加做多啲，係咪可以幫到呢？永遠都希望可以做得更好。」
▼9月25日 「齊撐照顧者行動」起動禮▼
醫管局周一（25日）晚稱，事件中兩名死者的母親在九龍醫院留醫，而社署駐院醫務社工曾與病人幼子、即兩名死者的胞弟聯絡，病人幼子決定安排病人出院返家後，會交由兩名同住兄長照顧，認為兩名兄長有能力照顧病人。醫院其後為病人幼子及兩名兄長安排訓練，為病人出院後的家居照顧作準備。
孫玉菡今日在電台節目引述該醫管局說法，並指據他了解後所知，醫務社工同事已盡本份協助，社工了解相關家庭狀況後認為兩兄弟有能力照顧自己。孫認為，同事固然希望避免慘劇發生，而如果回頭看，能再做多些，當然會更加好。
孫玉菡說，當局會循不同角度，清楚找出兩人死因，港府會進一步加強跨部門之間協調及溝通，但每宗個案都千絲萬縷。孫又指，希望透過連串行動加強支援照顧者，並推出24小時運作的照顧者支援熱線182183。
孫玉菡指最重要是幫助不願意或沒意識求助的隱蔽個案
至於是否為「以老護老」、「以老護殘」或「以殘護殘」等高危家庭登記，交由個案經理跟進，孫玉菡稱是另一層次的工作，並指最重要是設法幫助隱蔽個案，包括不願意或沒意識求助的人士。
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