我們的2023｜智慧城市Hi-Tech揩嘢7件事　易通行、區議會選舉出錯

近年政府致力將不同部門數碼化，今年的施政報告，行政長官李家超甚至花不少篇幅表示，來年將推出「百項方案」，擬將香港改革為「智慧城市」。不過單是今年，就已經出現8宗大型政府系統醜聞，令人質疑「智慧城市」到底是願景，抑或能夠成真。



▼12月18日 運輸署長解釋西隧收錯隧道費▼



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1．三隧分時段收費首天用錯舊系統 西隧逾4700車次遭收多隧道費

不停車繳費系統易通行（HKeToll）5月7日起陸續於香港各隧道的收費站投入使用，為亖隧分流計劃的核心收費系統。12月18日三隧分流分時段收費的首個工作天，西隧一度用錯舊收費表，有4,700架車次被收多隧道費。

香港新方向的立法會議員張欣宇表示，若非他發現收錯錢，並向署方反映，有可能令出錯時間更長，形容事件不能接受。署理行政長官陳國基12月19日提到初步調查發現，有人干預電腦系統，已請警方介入調查，若有有違法行為將檢控嚴懲，警方網絡安全及科技罪案調查科接手調查，未有人被捕。

調查顯示令易通行服務商涉負責職員更新收費表時，無清除原本「633收費」指令（即私家車任何時間西隧60元、紅隧東隧收30元），事發時另一人員進入系統時，錯誤批核該舊指令，以致分時段收費表被舊收費表取代，令西隧收費變回「633收費」，一小時後才發現錯誤。

▼12月18日 三隧分流分時段收費首個工作日紅隧九龍入口暢順▼



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易通行原定2月26日清晨5時起青沙管制區實施，惟最終因宣傳不足，不少司機未安裝，延至5月7日起實施，推出前後連番出問題。

在實施前，運輸署陸續向已登記車主寄出「車輛貼」，但有私家車車接獲非本人的車牌資料及電單車「車輛貼」。易通行隧道費服務商2月23日回覆指，經核對後，個案屬於資料錯配問題。

實施首周收52宗投訴，服務人手出錯致計算有車輛1分鐘來回隧道。有車主6月下旬表示，應用程式的信用卡自動付款功能於6月初未知情況之下失效，過去兩星期逾20次行經隧道均未能成功繳交隧道費，險遭罰款。實施首月多名車主接「轟炸式」通知，服務商認推送出錯，以致誤發繳費通知予部分用戶。

紅隧7月24日實施「易通行」首個工作天，的士小巴商總會理事長周國強表示，其管理的車隊有883架次經過紅隧，當中有98架次無法偵測「司機卡」，佔整體約一成，情況並不理想，對此感到失望。之前三條已實施易通行隧道，有約10%至12%的的士司機「司機卡」無法識別收費。

在10月17至19日期間，紅隧出現數據滯後問題，未有即時將數據上傳至後台，經覆檢後發現約7,000架次車輛在駛經隧道後，未即時繳付隧道費。運輸署經調查後發現，上述情況涉及前線人員人操作出現問題。

▼12月10日區議會選舉 電子選民登記冊故障阻礙投票▼



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2．區議會系統故障致投票時間延長 建制轟影響選情

12月10日舉行的區議會選舉， 選舉管理委員會於晚上時間宣布，電子選民登記冊系統在晚上7時40分發生故障，要改以人手派發選票，部分票站更一度要暫停投票，因此選舉投票時間被延至凌晨12時。選管會主席陸啟康翌日見記者時表示，未有證據顯示系統受到網絡攻擊。

行政長官李家超則在12月12日表示，已要求選管會六星期內提交中期報告，目前警方網絡安全及科技罪案調查科亦已接手調查。

▼12月10日區議會選舉 選管會就電子選民登記冊故障見記者▼



多名建制派人士，包括葉劉淑儀、吳秋北、田北辰、湯家驊、李慧琼等人，均批評投票延長令選情受影響，其中葉劉淑儀更稱：「我哋（新民黨）不斷鞠躬請佢咃（選民）返來，有啲都唔願返來」，揚言一定會在立法會質詢政府為何系統會出現故障。

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３．跑賽變密室逃脫 荔枝窩智能公廁反鎖跑手10分鐘

沙頭角荔枝窩一個智能公廁亦在今月初發生故障，有使用者一度被困10分鐘，最後要靠拍門大叫，才由途人打開緊急掣成功脫困。

實政圓桌立法會議員田北辰批評政府急於轉用智能化設備，或會「好心做壞事」以及「搞搞下搞到過咗龍」，籲當局不應事事追求智能化。

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4．康文署新訂場系統SmartPLAY測試系統外洩 啟用出現「大塞車」

康文署於11月9日推出花費5億開發的訂場系統SmartPLAY，原意希望遏止「炒場」情況；然而系統尚未運作，6月已被爆出可在Google中搜尋到「SmartPLAY」系統的網站連結和測試系統「Sandbox」（沙盒）連結，令人憂慮或會構成網絡保安風險。

康文署其後澄清，事件今次不涉任何私隱或敏感資料，亦無對新系統造成任何影響，但為釋除疑慮，已責令承辦商加強資訊保安，有關連結亦已無法瀏覽。

系統正式啟用首天，則出現「大塞車」，大批市民無法登入、訂場，以及不同故障，包括容許重複訂場；而其後更被爆出能夠輕易找到用戶的中文全名，有資料外洩風險。直至11月15日，又再出現預訂更新功能故障，令場館出現繁忙時段無人使用的情況。

▼9月14日 數碼港交代遭黑客入侵善後工作▼



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5、6．數碼港、消委會先後遭黑客入侵

「數碼港」、消委會於今年9月先後公布遭黑客入侵系統，前者逾400GB敏感資料被竊，包括員工、前員工與求職者資料，以及少量信用咭資料，黑客向數碼港勒索235萬港元不果後；將資料放上「暗網」，以底價30萬美元拍賣。而事件後來被爆出，數碼港原來最早於8月18日，已向政府通報，當局卻未有主動交代事故；事後亦遭數次入侵，惟未添損失。創新科技及工業局長孫東，則在之後責令數碼港需全面提升網絡系統保安。

▼9月22日 消委會公布有電腦系統被黑客入侵及勒索▼



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而消委會則於9月20日，被黑客入侵系統7小時後勒索50萬美元，但就未有支付贖金。被盜資料則同樣包括員工、前員工及求職者的個人資料，另外亦包括訂戶消委會刊物《選擇》之用戶，涉及多達8,000名曾提供信用卡資料的用戶。此外，曾向消委會投訴人士、合作夥伴的公司地址、電郵及電話號碼等資料亦被竊。

▼3月16日 香港國際機登機系統出現問題致大排長龍▼



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7．機管局登機系統故障 大批旅客未能按時登機

今年3月16日，機管局於凌晨展開年度測試登機系統的後備系統演練，結果卻發現訊號不穩，當局遂決定重新啟動交換器（Switch），但當時只通知國泰航空有關事故，並未即時公布，令大量旅客滯留登機檯位，事件擾攘近4小時，才終於解決。

當時立法會議員陳恒鑌就批評機管局未有立即公布消息，促請機管局應立即檢討今次事故，特別要改善通報安排。