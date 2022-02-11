日男票選5大最心動女生穿搭　露肩上衣最誘惑、初戀淺色系最殺食

準備要出門約會的你，是不是又站在衣服山前面，煩惱不知道要穿什麼才好？莫急莫慌，日網Can Cam票選出，在男生眼中最有好感的5種女生穿搭，還在發呆的你，還不速速把它們通通從衣櫃裡翻出來？



今個情人節不妨參考以下5種穿搭增強魅力吧~氣質性感風引死人，初戀小清新對直男簡直零抵抗力！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Top 5 露肩上衣

想要有點心機又不想要太張揚？這時候，就可以選擇露肩上衣了，露出被公認是最具誘惑力的鎖骨線條，如果本身的肩膀線條不漂亮，或是覺得背有點厚，今年冬天也流行僅挖空一邊肩膀的上衣，若隱若現。

Top 4 合身上衣

比起寬寬鬆鬆，看不出身材優點的衣服，和心動的對象出去約會，請放大自己的優點，好嗎？像是羅紋、針織這類能夠貼合肌膚，透過布料來展現胸、腰曲線，即便全身包緊緊也能是能帶出剛剛好的性感氛圍。

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Top 3 清新風穿搭

清新風聽起來有點難理解？容小編提醒你，男子們的心中，初戀永遠是最美的，清新風就是維持這樣的「初戀」路線，以淺色系的服裝為主，讓整體造型看起來清純又溫柔，不用有太多的裝飾或是強烈設計風格的單品，靠著素雅的單品穿出好感度。

Top 2 帽子

驚不驚喜、意不意外？沒洗頭的最佳隊友「帽子」，竟然會登上好感第二名～（懶得洗頭的優點又+1了）即便女生們都心知肚明這個小秘密，不過，在直男的眼中，卻是覺得戴上帽子的女生，散發出一種活潑、精緻的感覺，不管是棒球帽、貝雷帽、毛帽，出門前先戴上你的帽子吧！

Top 1 連身裙

在日網中獲得男生一致好評的約會穿搭，第一名就是連身裙啦～雖然連身裙人人都有一件，但是，會讓人一眼心動的裙子卻很有限，選擇合身、能夠幫助修飾身材、勾勒曲線的服裝，有點心機的開衩、露背或是低胸，打造出兼具氣質又有點小誘惑的女人味來，至於直筒式、看不出身形的連身裙，請放下，謝謝。

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