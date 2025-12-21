德國藥妝10大最受歡迎品牌排名　第1名低敏不刺激大人小孩都適用

深入日常的德國工藝，藥妝店商品琳瑯滿目，屈臣氏等通路更是每逢週末就會祭出優惠折扣，吸引不少消費者週週前往「巡田水」。除了歐美和日韓系大廠，許多耳熟能詳的品牌其實起源於德國。



《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，找出廣受網友討論的「德國藥妝品牌TOP 10」。以實用價值為基礎，嚴謹、務實地打造有效、安全、低敏天然的產品，也因此被許多網友認為「德國品牌就是一種品質保證！」趕快一起來看看你的愛用品有沒有上榜。

快來看看，藥妝店受歡迎的德國品牌TOP 10排名（點擊放大瀏覽）▼▼▼

德國藥妝品牌TOP 10排名（sebamed官網；01製圖）

No.10 Weleda（薇蕾德）

如果你正好想送禮給孕媽咪，又不知道該選擇什麼樣的商品，那不妨考慮Weleda吧！創立自1921年的Weleda，以天然、不含有害化學成分、不含色素香料及防腐劑的產品理念著稱，受到許多孕婦及新手爸媽的青睞。從沐浴清潔到寶寶護理，所有商品強調有機、不含石化成分，給肌膚最自然的呵護。

最著名的美腹按摩油與金盞花寶貝洗沐護膚系列，都是廣獲網友好評的熱推代表作：

「金盞花身體乳很好吸收」

「按摩油從孕期用到產後，精油的香味很天然很舒服，油脂也非常適中不會有黏黏的問題」

「嬰兒護臀霜一試成主顧，紅屁屁改善很多！」



No.9 Balea（芭樂雅）

曾到德國旅遊的人一定認識「Balea芭樂雅」！作為德國連鎖藥妝店龍頭dm旗下的自有品牌，Balea各式各樣的精華膠囊是大家必買的戰利品之一，現在在香港開架通路也買得到囉！從基礎保溼、明亮緊緻、深層滋潤到抗老撫紋，種類多元、滿足不同的肌膚需求。而且體積輕巧非常適合出門旅遊攜帶，只要銅板價就能入手，難怪許多人閉著眼也要掃貨。

除了臉部保養，Balea的髮品、身體護膚品也擄獲許多忠實愛好者：

「護髮油可以讓頭髮順順有光澤，有蓬鬆感，早上乾髮的時候使用也OK 」

「護手霜一推就化開，不黏手」



No.8 Essence（艾森絲）

開架德系彩妝再+1！與Catrice（卡翠絲）同樣來自德國的Essence（艾森絲），主打低價親民路線，所有商品幾乎都是百元價，部分商品更是銅板價就能入手！

最早以俗又大碗的超霧光定妝粉餅，在琳琅滿目的藥妝店彩妝品中闖出名號。中高程度的控油效果，上妝後呈現自然的霧面妝效，雖然沒有特別突出的優點，但粉質、持妝度和整體使用感受都在水準之上，百元佛心價格吸引眾多網友一再回購，直呼：

「CP值突破天際，狂刷、飛粉也不會心痛」

「很適合搭配不同的粉底液作使用，可使用刷具或粉撲來定妝，缺點是用到後期很容易碎裂」



No.7 德國百靈油

說到德國人居家常備的萬用好物，怎麼可以少了德國百靈油呢！百靈油精煉粹取自氣味清涼、有穿透感的「胡椒薄荷」，此種薄荷具有安撫、使人放鬆的作用，搭配薰衣草、佛手柑、迷迭香等香草，還能製成不同類型的芳療精油。

百靈油用途廣泛，從內服、外用到吸入都可以，不管是腸胃不適、頭痛頭暈、感冒鼻塞或是被蚊蟲叮咬需要止癢，百靈油都可以緩解不適狀況，被視為四季必備的保健良伴，更成為許多人到歐洲必買的伴手禮：

「快感冒的時候，用溫開水加三滴百靈油喝下去，喉嚨會舒服很多」

「拿來稀釋拖地還可以除臭、防蟲蟻」



No.6 Herbacin（德國小甘菊）

熱銷百年的Herbacin是德國歷史最悠久的護膚品牌之一，所有產品原料都嚴選自天然植物成分、植物精油、藥草等等，不添加非必要的化學成分，堅持只在德國唯一的工廠研發、生產，並禁止進行動物性試驗，獲得忠實粉絲支持大讚：

「很喜歡德國小甘菊的理念」

「沒有漂亮華麗的包裝，但產品用起來很安心」

「成分真的比其他牌子單純好多」



經典手部護理系列以舒緩、溫和的洋甘菊萃取精華為主要成分，質地保濕、滋潤、好吸收，是許多人養成纖纖玉手的護手霜入門首選，「用完手很嫩，也不會黏」、「幾乎算是從小用到大」。

No.5 KRYOLAN（歌劇魅影）

KRYOLAN誕生於第二次世界大戰之後，以擁有高遮瑕力又能維持原生肌質感的底妝產品聞名，在專業彩妝師之間頗有口碑，上妝後不但全面升級膚質同時還能保留皮膚紋理細節，打造不厚重、不假面的自然妝感，經常成為電影、電視劇或時裝大秀的後台指定彩妝！

最高曾在台灣創下一年賣出10萬盒蜜粉、8萬顆粉餅的銷售紀錄，雖然不是社群討論度最高的彩妝品牌，卻也默默耕耘熱銷，收穫許多粉絲好評：

「七秒粉餅持妝度超讚，出油之後妝更服貼自然」

「包裝看起來跟德國人一樣樸實敦厚，但品質真的實力堅強」



No.4 Catrice（卡翠絲）

Catrice以品質穩定、價格親民、高CP值等特點受到許多學生族群歡迎，在日韓品牌環伺的開架彩妝市場中突破重圍，成為許多小資女孩採購化妝品的入門首選。

雖然售價低廉、包裝設計相對簡單，但網友們對Catrice的產品評價可沒有因此打折！無論是瓷肌柔焦粉底液、霧面單色腮紅或是礦物光綻打亮餅，都曾被美妝KOL大力推薦，更一度賣到缺貨，掀起社群瘋狂討論：

「單色腮紅真的俗又大碗，妝效也很漂亮」

「當年被Youtuber燒到芋頭酥打亮，跑了三家寶雅才買到」

「腮紅好用到我直接包色，完全無雷、無廢色」



No.3 Doppelherz（德之寶）

德之寶另一個被大家熟知的名字就是「德國雙心牌」，秉持務實的德式精神，以「天然、全面、有效」為理念，打造適合不同年齡層的營養補給品，成為大家生活中深受信賴的健康支柱，更榮獲德國讀者文摘2024年最值得信賴品牌獎，從近300個品牌中脫穎而出，得到消費者高度認可！

從維他命C發泡錠、葉黃素到魚油，德之寶所有商品都從德國原裝進口，不但種類多元也以百年藥廠經驗從天然生物、植物中萃取關鍵成分，為全家人補充營養所需，被網友稱讚：

「感覺品質很有保障」

「葉黃素很有感，改善乾澀很有用」

「去德國逛DM的時候，藥師也推薦德之寶，第一天先買了晚安膠囊，結果一試成主顧回台灣前又去掃貨，連B群跟其他保健品都一起買」



No.2 NIVEA（妮維雅）

你知道NIVEA的品牌名稱有「白雪公主」的意思嗎？「NIVEA」一詞來自拉丁語，最早以這個詞彙命名經典熱銷「小藍罐」乳霜，後續更延伸為品牌名稱。品牌歷史超過一世紀的NIVEA是大家都相當熟悉的開架護膚品牌，以高品質和親民價格聞名，滿足全家大小清潔、保養、防曬和止汗等需求，深受各年齡層消費者喜愛。

明星商品包含護唇膏、美白潤膚乳液等等，每一樣都是網友們激推的囤貨好物，收穫不少好評：

「強烈推薦妮維雅美白乳液，超有感」

「想找高CP值防曬的話，可以考慮三重防曬露」

「藍罐乳霜完全是換季脫皮的救星！」



No.1 Seba（施巴）

1967年，德國波昂大學皮膚科海茲默爾醫師打造出全球第一塊非皂鹼的pH5.5微酸性潔膚皂，聞名世界的潔護膚品牌「Sebamed 施巴」也就此誕生。堅持不添加對肌膚無益的多餘成分，幫助皮膚維持在天然酸鹼平衡的最佳健康狀態，讓敏弱肌的消費者買得放心、用得安心。

不僅廣受成人客群愛戴，Sebamed更是新手爸媽為小寶貝挑選清潔產品的首選，獲得廣泛的信賴和認可，大讚：

「施巴沐浴露很溫和、不刺激，也沒味道，我身體算容易出油，連耳朵都油那種，可是用這個可以洗得很乾淨」

「施巴真心推薦啊！我們家小孩從小用到大」



藥妝店熱賣德系品牌TOP 10（Dailyview網路溫度計提供）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年4月17日至2024年4月15日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



