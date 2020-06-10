【報稅2020】扣稅項目除MPF還有甚麼？　認識10個常見可扣稅項目

報稅時間又到！2019-20課稅年度報稅表已於6月發出，要處理這個綠色炸彈，除要準確填寫入息資料外，更要了解各個扣稅項目及免稅額的細節，盡用各種稅務優惠。 以下是打工仔在報稅時較常用到的10個扣稅項目，大家在申報入息資料時不妨參考。

收到報稅表的納稅人須於1個月內，即7月2日或之前遞交報稅表，而網上報稅則可自動獲延期1個月。（GettyImages）

無論是以薪俸稅還是個人入息課稅方式報稅，大家在填寫報稅表時謹記連同可扣稅的資料一併填寫，以讓稅務局可為你計算出最低的繳稅金額。

可供扣稅的10個項目（按圖了解）：

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1. MPF或認可職業退休計劃供款

你可申請扣除你就MPF的強制性供款或認可職業退休計劃的供款，最高可獲扣除額$18,000。

只要有穩定工作並為MPF供款，便可享獲這扣稅優惠，可說是打工仔在填寫報稅表必填的一項！（資料圖片）

2. 延期年金 及 可扣稅MPF

打工仔如有繳付合資格的年金保費及可扣稅MPF供款（可扣稅強積金自願性供款），是可獲得稅務扣減，而扣稅額的上限為$60,000，並由兩者共用（會先扣除可扣稅強積金自願性供款，之後才扣除已繳付的年金保費）。

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3. 自願醫保計劃

如有為自己或指明親屬購買合資格自願醫保計劃下的認可產品，並負責繳付相關保費，便可申請扣稅。不過要留意，無論你是為多少名親屬購買自願醫保產品，最高稅務扣除額都是$8,000。

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4. 認可慈善捐款

如有向獲豁免繳稅的慈善團體捐款，或向政府捐贈作慈善用途的現金捐款，便可申請扣稅。申請扣除認可捐款的總額須不少於$100，而扣除額亦不可超過「扣減可扣除支出及折舊免稅額後的入息」的35%。

另外，你亦可申請扣除配偶所捐贈但未申請扣除的認可捐款。

5. 個人進修開支

你可在薪俸稅下申請扣除就訂明教育課程的個人進修開支（包括課程及有關考試費用），最高扣除額為$100,000。不過，如獲僱主、政府（如透過持續進修基金）或任何其他人或機構發還全數或部分學費，須在報稅表上申報扣除金額後由自己負擔的餘數。

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6. 為賺取收入而作出的必要開支

一般的家庭性質或私人性質開支，或是資本開支是不能用作扣稅，但如為賺取收入而作出必要的支出及開支，大家是可就這些完全、純粹及必須的項目提出扣稅的申索（例如是必須穿着制服上班，便可申請扣除清洗制服的費用；如要持有某項專業資格才可獲得聘用，可申請扣除有關專業團體的會員年費等），而稅務局在評局時會酌情扣減稅項。

7. 長者住宿照顧開支

若你或配偶有為自己或對方的父母、祖父母或外祖父母繳付長者院舍的住宿照顧費，便可在報稅時申請扣除有關開支，而最高可獲的扣除額為$100,000。

不過要留意，如已選擇使用供養父母及供養祖父母或外祖父母的免稅額，便不可使用這個扣稅項目。

8. 虧損

如以「個人入息課稅」方式報稅，可按情況將「虧損」金額計算其中。

例如，打工仔A在過去上半個評稅年度，受僱並賺得$400,000收入，然後他在下半個評稅年度創業，並錄得$100,000的業務虧損，那他今年的入息總額便是【$400,000 - $100,000 = $300,000】，並可用這個「扣除後的入息總額」（即$300,000）供稅務局評稅。

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9. 居所貸款利息

以個人名義持有物業人士，如在符合指定條件，便可在報稅時申請扣減在香港境內的住宅（及與有關住宅相同的發展物業內的車位）所繳付的居所貸款利息，而按標準稅率繳稅的人士同樣可受惠，最高可獲扣除額為$100,000。

10. 為獲取物業出租收入而支付的利息

若你是物業業主，並有在今個評稅年度內將購置物業出租並為此辦理貸款，可選擇以個人入息課稅方法報稅，申請扣除在本年度內支付的貸款利息，不過可扣除可扣除的利息款額不得超過每一出租物業的應評稅淨值。

另外，在非出租期間（例如供你與家人居住或空置）的利息支出，不會獲得扣除。

（資料來源：稅務局）

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