怎麼上司沒選擇提拔你？不懂「一職場視野」你再叻也只顯得很平庸

編按：已在積極自我增值，甚麼AI新招也在學習的你，怎麼仍不獲上司、主管提拔？也許你需要想的，不是自己還要「學習多少」，而是你的「職場跑道」是否選擇正確。以下內容節錄自《實現自我的不是天職，是適職》一書，應能給予你一點啟示。



關於優勢的具體說明，我會在第三章詳細討論。正如前面提到，許多人過度專注於不斷強化、提升自身優勢，卻未意識到這些優勢要在哪裡發揮作用，對於發揮優勢的工作場所缺乏意識。

當然，了解自身優勢並加以提升確實很重要，但包含人力市場在內，我們也必須確實掌握可發揮自身優勢的工作環境。

優勢與場所之間存在著乘法關係。不僅要專注於優勢，若沒有更加重視場所，就很難讓這個乘法效應最大化。

所謂的市場，追根究柢就是他人給你什麼樣的評價。如何找到能讓你獲得高度評價，且更進一步取得成果的職場，這一點相當重要。這也意味著你必須站在他人的視角，客觀的了解自己。

為了提升對職場的認識，你的第一步是了解自身優勢，同時理解他人如何看待自己，這兩種看法必須同樣清晰。基本上，這兩點可說是最重要的。

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選擇讓評價提升的職場

舉個例子，假設有一個人擅長運用Excel。對他來說，活用Excel的函數是家常便飯，不費吹灰之力就可駕輕就熟。

擁有這項技能作為優勢的人，如果進入外資金融公司或顧問公司工作，會變得如何？身為這類公司的員工，通常能熟練的使用Excel進行巨集計算、數據分析。在這樣的環境中，「熟練的運用Excel」就不再被視為優勢，而不過是一種普通的技能罷了。

然而，如果他到一個Excel技能尚未普及的公司，或幾乎沒有人擅長使用Excel的地方，情況又會變得如何？意義將會有相當大的改變。

假如有一家公司正準備推動數位轉型，僱用了一名可純熟運用Excel的人擔任財務人員，他能在一瞬間匯總數據，說不定會得到「這個人好厲害」的評價；然而，若是在所有人都會用Excel的外資金融公司，他就會得到截然不同的評論。

因此，即使具備相同水準的技能，選擇了不同的工作場所，會決定技能是否可作為優勢而有所發揮。換言之，優勢取決於工作環境，技能可能成為優勢，也可能不會 ── 這就是優勢×場所的概念。沒有意識到場所重要性的人，常會犯以下兩種錯誤：

1. 忽略了能發揮自身優勢的場所

想改變自己的職涯時，有些人只會專注於技能，並試圖提升。例如，產生「我一定要提升Excel的技能」、「我必須累積更多的經驗才行」的想法，但到進修機構上課、參加證照考試後，便停留在這個階段。這可說是忽略「能發揮自身優勢的工作場所」的典型模式。

2. 試圖在零經驗的情況下成為專家

從只考慮技能提升這點來看，還有另一種情況，那就是：自己會忍不住輕率的判斷「Excel算不了什麼厲害的技能」，於是又焦急的想學會其他技能。因此，又去上程式設計課、作家培訓班等，試圖在零經驗的情況下成為程式設計師或作家，這樣的人應該不在少數。我認為，這也是一種欠缺工作場所的視角，一股腦兒只專注在提升自身優勢。

結果，這些人都進入了接案世界，撰寫每字0.1至0.5日圓的低價文章。這究竟是不是真的能發揮自身優勢的工作方式？他們反而越來越搞不清楚了。

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僅學會技能就夠了嗎？

前面提到兩種人的最大誤解，就是單純的認為只要提升技能，收入就會增加，還可以朝向理想的職位邁進。他們或許以為只要強化優勢，就能走上適合自己的職涯。

然而，大家應該都很清楚，公司職員即使提升Excel技能，薪水通常也不會因此增加。還有，擅長Excel、也能做財務工作的人學程式設計後，就算他學會寫一點程式，收入恐怕也不會增加。最終，他依然只是會寫一點程式的財務人員罷了。

因此，比起輕率的認為「我只要鍛鍊優勢就好」、「我只要提升能力，並獲得技能就好」，更應該考慮的是：現在擁有的優勢，是怎麼樣的優勢？能直接發揮優勢的職場又在哪裡？

從某種意義上來說，這麼做或許能讓工作變得更輕鬆。不費力的完成工作、執行任務，不僅是適職的重要條件之一，也是職涯契合的核心。換句話說，將專長化為武器，主動選擇能讓自己輕鬆取得成果的工作場所，可說是職涯契合的生活方式。

另外，自我意識與他人意識之間往往存在著差異。更準確的說，許多人會以「自我意識與他人意識不一致」的方式來評價自己。我認為，多數人通常更傾向於自我意識。

如前所述，職場與他人的評價直接相關。只要到他人評價較高的工作場所，自身優勢就更容易發揮，或有更多發揮優勢的機會。然而，許多人往往只意識到優勢，卻輕忽了與他人評價交會的場所的重要性。

很多人會問：「我的優勢到底是什麼？」他們雖然會思考自己能做什麼，卻似乎很少認真的思考，究竟該在哪裡發揮這項優勢，或如何運用這項能力。

結果，他們可能會因為一直停留在無法得到回報的工作場所，而無端的貶低自己，或僅理解了自己的優勢就感到滿足，對於場所卻草率又敷衍。

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第1,000名的業務員，也能有出色表現

我在DeNA工作時，曾負責招募應屆畢業的新員工。記得當時在面試的最後階段，有相當多學生都在猶豫要加入像DeNA的企業，還是去顧問公司上班。這些學生幾乎都希望將來能自行創業。由於DeNA的創辦人南場智子曾擔任麥肯錫日本分公司的合夥人（高層），因此我通常會建議他們「最後去找南場女士諮詢看看」，並實際安排他們交流。當學生問她：「為了未來創業，進入顧問公司有什麼好處嗎？對您來說，有幫助的地方是什麼？」時，她的回答是：「完全沒有幫助。」

她接著說：「顧問公司就像高爾夫教練的培訓機構，培養的是訓練像老虎．伍茲（Tiger Woods）這類世界級選手的教練。因此就算到那裡，你也不可能成為老虎．伍茲。如果你想成為他，唯一能做的就是不斷揮桿、擊球。」

時至今日，我仍然記得她當時如此回應學生的情景。儘管如此，還是有學生最終選擇進入顧問公司。當然，如果創業不是他的目標，而是懷著想成為顧問的信念，「去顧問公司工作」就是符合他自身職涯發展的選擇之一。

然而，想創業卻選擇去顧問公司的人，搞不好是因為他們對發揮自我優勢的場所缺乏足夠的認知，才做了這樣的選擇。到頭來，他們被顧問這份工作的通用性較強、可獲得響亮的頭銜等因素牽著鼻子走，結果對場所的認識就變得草率。

極端的說，在現實中不存在「任何地方都通用的優勢」。優勢的強度有高低之分。例如，如果依照銷售能力，將全世界業務員的優秀程度進行排名，就會有第1名，也有被排在第1,000名的業務員。儘管如此，如果你問：「排在第1,000名就沒有價值嗎？」我認為並非如此。即使是第1,000名的業務員，只要待在能發揮自身優勢的企業、部門或職場，當然也可以有出色的表現。

因此，我們無須在特定領域中拿到第1名，也未必非得進入前10％不可 ── 在擁有相同優勢的一群人中取得上位，並不是職業契合思維追求的競爭方式。

假設一個銷售能力排行第10名的人，進入員工皆是排行第1至第5名的公司裡，可能不會成為重要的戰力；但如果他進入員工皆是排行第80名的公司，搞不好會被當作神一般對待。

我真正意識到場所的重要性，是在高中參加田徑隊的時候。我會在第五章歸納與個人職業生涯相關的經歷。我以前就讀日本群馬縣的高中，在田徑隊裡擔任百米短跑選手，當時能以10至11秒之間的速度跑完100公尺。在群馬縣，這個程度的成績雖然可以進入決賽，但能否奪冠就不得而知了。到了關東大賽，現場又有更多強勁的競爭對手，即使我跑出比10.4秒快的成績，也只能勉強參賽、和那些高手一分勝負。

然而，如果競賽是在山梨縣舉辦，不到10.4秒的速度可能會打破全縣紀錄。因此，即使能力相同，由於與人競爭的地點不同，結果可能是成為紀錄保持者，或在預賽就敗下陣來。

這也可算是一個例子，說明一個人根據在哪個場所與他人比較，其成績、結果都將截然不同。

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《實現自我的不是天職，是適職》（大是文化授權使用）

書名：《實現自我的不是天職，是適職》

作者：石倉秀明，瑞可利HR行銷公司最有價值業務員，日本最大新創遠距公司Caster前營運長

譯者：黃立萍



【本文獲「大是文化」授權轉載。】