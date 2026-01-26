上班族睡眠不足恐呼吸中止！自測隱藏睡眠債　超過這數值最危險

晚上老是睡不好、白天沒精神？小心長期睡眠不足，欠下一堆的「睡眠債」！台灣聯安預防醫學機構顏佐樺醫生表示，想了解自己是否有「睡眠債」，不妨花一分鐘進行自我檢測，若自覺有睡眠障礙時，建議可積極尋求醫生的診斷與改善建議。



根據台灣睡眠醫學學會2019調查報告指出，台灣上班族（白天上班者）失眠症盛行率高達10.7%，相當於每10個人中就有1人有睡眠困擾！顏佐樺醫生提醒，長期睡眠不足或睡眠品質不良者，不僅會影響白天的精神與體力，長期所累積下來的「睡眠債」也可能會默默侵蝕自己的健康！

該如何知道自己是否已有睡眠債呢？顏佐樺醫生表示，可利用「艾普沃斯嗜睡自我評量表」 (Epworth Sleepiness Scale) 來評估自己白天嗜睡的情況，以了解自己的睡眠狀況。

「艾普沃斯嗜睡自我評量表」 ：在下列8種情況下，你有多大的機率會打瞌睡呢？

請由「從未發生（0分）」、「很少發生（1分）」、「一半以上（2分）」、「幾乎都會（3分）」4個選項擇一回答，並將8題得分加總。

1. 坐着閱讀時

2. 看電視時

3. 在公眾場合安靜坐着（例如：戲院、會議）

4. 坐車連續超過1個小時（不含自己開車）

5. 在下午躺着休息時

6. 坐着與人交談時

7. 沒有喝酒的情況下，在午餐後安靜坐着時

8. 開車中遇到交通問題而停下數分鐘時



若上述總分加總為10分以下屬正常範圍，11至12分為輕度嗜睡、13至17分為中度嗜睡、18至24分為重度嗜睡。顏佐樺醫生補充，若測驗結果達11分以上時，建議就醫接受睡眠檢測，以了解自己是否有睡眠呼吸中止症的狀況。

然而，若自評結果達18分以上者就屬於具有危險性的嗜睡，呼籲市民務必就診接受治療。顏佐樺醫生也叮囑，睡眠問題是可以透過治療而改善的！

藉由睡眠檢測先找出個人睡眠問題的癥結點，再透過飲食、作息調整，或諮詢專家建議補充鎂、維他命D等助眠營養品，就可望能找回一夜好眠、重拾健康！

