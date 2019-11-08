【知否】窮書生考試上榜會被捉走當女婿？原來與宋代社會制度有關

最近小編們好像都陷入了古裝劇荒，一方面是沒有什麼突出的古裝新劇，另一方面是沒心力去煲，只有在晚飯時間重看無線播的《知否》（《知否？知否？應是綠肥紅瘦》）。幸好《知否》是兩位小編都認同的高質劇，再看也能找到一些題材和大家吹吹水！今日就和大家分享宋代「功名榜下捉女婿」的潮流！

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在「捉女婿」之前，要先了解一下宋代社會。「士、農、工、商」是組成社會的基本結構，雖然不是說社會地位以此排序，但「士人」是當中社會地位最高的，這應該沒什麼爭議，始終只有讀書人才有機會到朝廷當官，接近帝國權力核心。中學時代必定讀過，「強幹弱枝、重文輕武」是宋代的基本國策，所以當時文人的地位就更加高，連墨蘭也說文官清流總比顧侯一介武夫強多了。

「士人」是當中社會地位最高的應該沒什麼爭議，始終只有讀書人才有機會到朝廷當官，接近帝國權力核心。（《知否？知否？應是綠肥紅瘦》劇照）

另一方面，宋代社會比前代趨向商業化，經濟發展十分蓬勃，更開放的市場、海外貿易、漕運等等的因素令百姓更加富裕，這班具有財力的商賈平民就會想靠攏士人，獲得更高的社會地位，以致「榜下捉婿」的情況出現。

宋代社會比前代趨向商業化，經濟發展十分蓬勃，更開放的市場、海外貿易、漕運等等的因素令百姓更加富裕，這班具有財力的商賈平民就會想靠攏士人，獲得更高的社會地位，以致「榜下捉婿」的情況出現。（《知否？知否？應是綠肥紅瘦》劇照）

《知否》中也有「榜下捉婿」的一幕，顧廷燁說盛長柏：「你家這是全體出動，生怕你金榜高中了，哥哥被搶走，連妹妹都來當守衛。」

宋代每兩、三年就會有進士考試，公佈成績謂之「放榜」，所謂「榜下捉婿」就是達官顯貴、商賈人家會在放榜當日聚於榜前，爭搶中榜進士當自家女婿。蘇軾的《和董傳留別》中就有一句「囊空不辦行春馬，眼眩行看擇婿車」，以勉勵董傳現在沒錢不要緊，只要高中就有機會成為高門富商的女婿。

「榜下捉婿」就是達官顯貴、商賈人家會在放榜當日聚於榜前，爭搶中榜進士當自家女婿。（《知否？知否？應是綠肥紅瘦》劇照）

有錢有地位的高官顯貴自然不擔心找不到兒媳女婿，但對於商賈而言，「榜下捉婿」就是個提升地位的良機。中榜的女婿雖當下並非官員，但就如同潛力股一般，將來必定進入官場成為仕人，那麼他們的女兒就等於嫁到了官宦之家。

對於中榜士子而言，特別是出身寒微的，他們也難以抗拒商賈的財力，豐厚的嫁妝也吸引到他們迎娶商家出身的女子。北宋朱彧的《萍州可談》記載到：「近歲富商庸俗與厚藏者嫁女，亦於榜下捉婿，厚捉錢以餌士人，使之俯就，一婿至千餘緡。」

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如果把「榜下捉婿」放到現代香港，想必就是每年放榜日，各大名校門前都一輛輛名車列陣課金搶人吧！

內容提供：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【功名榜下捉女婿】」​】

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