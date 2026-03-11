深圳必看展覽「繁花與利劍」：莫卧兒帝國200件珍寶中國首次展出

繁花與利劍：16-19世紀莫卧兒宮廷珍寶展。



繁華綴於鋒芒之上，利劍守護王超秩序。每一件器物皆藏着文明流傳的餘温。

此刻沉浸在莫卧兒帝國的金銀珠寶裏

莫卧兒帝國（1526—1857），是突厥—蒙古血統的統治者在南亞次大陸建立的強大王朝。恰逢中古印度向近現代印度的過渡，既是陸上絲綢之路的文明要衝，也讓中亞伊斯蘭文化與印度本土文化在此交融碰撞。

當遙遠的莫卧兒帝國褪去歷史塵埃，那些承載着權力與審美的器物，便成了跨越時空的信使。從24斤純金鑄就的巨型紀念金幣，到體量驚人的罕見祖母綠，億元級別的珠寶在這個展僅是標配。

深圳博物館首個收費的展

今天我們走進「繁花與利劍——16-19世紀莫卧兒宮廷珍寶展」，藉由200+件莫卧兒宮廷奇珍，回溯南亞帝國的鎏金歲月。本次展覽分為五大單元，展品涵蓋武器、珠寶配飾、織毯等品類，所有展品均為中國首次展出，其中十餘件為全球首次公開亮相。

值得一提的是，這一展覽曾先後在大英博物館、盧浮宮等世界級場館巡展，此次登陸深圳，也是深圳博物館首個收費的展。

繁花與利劍——16-19世紀莫卧兒宮廷珍寶展

展覽場館：

深圳博物館．金田路館（歷史民俗館）第一專題展廳

展覽日期：2025/12/05-2026/04/06（逢周一閉館）

定點講解：16:30

門票：78元人民幣



200+件宮廷珍寶中國首展

1. 重近12公斤的「命運之星」金幣

約16-19世紀．巨型紀念金幣

踏入展廳目光便會被這枚巨型紀念金幣吸引。重近12公斤的純金質地，金幣的估值超過所有展品的總和，是當之無愧的「鎮展之寶」。這並非流通於世的貨幣，而是莫卧兒皇帝賈漢吉爾專屬的權力圖騰。凝視它通體流轉的金光，指尖彷彿能觸摸到一個帝國沉澱的雄厚底氣。

2. 印度也有自己的「神馬」

鑲寶石水晶質馬首刀飾組

馬在莫卧兒帝國，是征戰的力量象徵，更是王權威儀的代表。這組鑲寶石水晶質馬首刀飾組以通透水晶雕琢馬首，周身鑲嵌紅寶石、祖母綠等珍貴材質，線條靈動，細節精湛。做工精美但並非單純的裝飾擺件，而是實用的刀飾組件，將皇家的奢華審美與征戰的實用需求完美融合。

3. 刻有皇家銘文的寶石

紅色尖晶石 86.9克拉

如果說金幣是莫卧兒王權最直白的彰顯，那麼這顆刻有皇家銘文的尖晶石，便是帝王印記最珍貴的載體。86.9克拉的尖晶石上，清晰鐫刻着莫卧兒皇帝的名號，每一道刻痕都歷經數百年歲月洗禮，見證着王朝的更迭與傳承。

4. 鑲寶石盾牌

銀、琺琅、金、紅寶石、鑽石、祖母綠

盾牌本是征戰的防禦利器，卻被打造成滿鑲珍寶的藝術之作。銀胎琺琅為底，金與各色寶石錯落鑲嵌。盾牌釘飾本是固定盾牌的配件，卻精緻得像珠寶首飾，華麗的紋飾褪去了兵器的冷硬，能感受到莫卧兒的極致奢華審美。

5. 莫卧兒帝國的金戈利劍

16-19世紀

展廳裏最打動人心的，是那些嵌滿珍寶玉石、飾以精緻琺琅的兵器。彎刀柄身綴滿流光的瑰寶，盾牌表面雕着繁複的紋樣，本應染血的冰冷利刃，竟被雕琢得如盛放的繁花般絢爛。

+ 1

站在這些利劍面前，彷彿能感受到歷代帝王既要以鐵騎踏定山河，亦要以珍寶鐫刻屬於自己的盛世榮光的雄心。

6. 花形吊墜、鸚鵡紋吊墜

17世紀 莫卧兒帝國、德干蘇丹國

莫卧兒工匠以自然為靈感，將繁花與靈禽凝於方寸間。花形吊墜層瓣雕琢，寶光隨紋路婉轉，鸚鵡紋吊墜靈動寫實，羽翅間嵌彩寶熠熠生輝。

7. 猛禽造型戒指

鐵、金、紅寶石、祖母綠、瑪瑙、鑽石

這一枚猛禽戒指造型雖小，也同樣鑲嵌滿了瑪瑙鑽石。猛禽象徵着勇猛與尊貴，是莫卧兒皇室的鐘愛意象。方寸指尖，同樣凝萃着皇家的身份與品味。

8. 權杖首

瑪瑙、玉髓、玉、鐵、青銅

權杖首為莫卧兒王權的掌上象徵，以鐵與青銅鑄底定形，嵌瑪瑙、玉髓與玉錯落鋪陳，凝萃着帝國的工藝巧思與皇家威儀。

9. 摩羯獸首手鐲

金、琺琅、鑽石、紅寶石

金質基底搭琺琅工藝，摩羯獸首嵌鑽鑲紅寶，神獸造型靈動，藏古印度祥瑞寓意。

這些藏品，也值得駐足細看▼▼▼

+ 1

精工細作的宮廷器皿、色彩瑰麗的細密畫作、紋樣繁複的織毯配飾、瑩潤雅緻的玉質擺件……件件珍品各藏風華，皆是莫卧兒藝術的縮影，無聲訴說着這個王朝的多元審美與盛世榮光。

建議留足2小時觀展，可以細細觀賞百餘件莫卧兒宮廷珍寶，感受莫卧兒的璀璨文明。亦可租用自助講解機，每日16點也會有免費的人工公益講解。

觀展期間，藏在細節裏的誠意👇👇👇

+ 1

低反玻璃．讓珍寶「毫無保留」呈現

為讓觀眾深度沉浸莫卧兒文明，展覽在設計上也暗藏巧思。搭配低反射玻璃與定製色温的專業珠寶燈光，打造出了一片「視覺真空」的區域，低反玻璃幾乎沒有反光，原相機直出亦可呈現出本真光澤。

智能交互・沉浸感受莫卧兒文明

本次展覽聯合灣區企業打造360度智能互動展櫃，手觸屏幕即可旋轉、放大展品，寶石鑲嵌的每一處細節，都能清晰窺見。

衍生光影藝術裝置

漫步觀展，還有衍生光影藝術裝置「繁花秘境」和沉浸式光影藝術裝置「泰姬陵．浮光幻彩」，帶來更加豐富的視覺體驗。

人間若有樂園，即在此地，即在此刻，舍此無他。

門票：78元人民幣

展期：2025/12/05-2026/04/06

地址：深圳博物館．金田路館（歷史民俗館）第一專題展廳

交通：

地鐵：2號線市民中心站、4號線少年宮站，步行可達

自駕：導航市民廣場停車場，由西側入口社會車通道進入，內有小車車位、無障礙停車位。

定點講解：每日16:00

