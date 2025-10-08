蛇口酒店10間推介｜新開幕／海景泳池／豪華公寓／人均$193起

蛇口酒店推介2025｜由香港去深圳，除了可以在羅湖、深圳灣口岸過關，還可以搭船到蛇口郵輪碼頭入境！《香港01》「好食玩飛」整合10間蛇口酒店，大部分鄰近蛇口遊輪碼頭，且配備泳池、健身室等娛樂設施，人均只需$193起！



蛇口酒店推介【1】索為斯酒店（深圳灣口岸海上世界地鐵站店）（ SOVISPLUSHOTEL (Shenzhen Bay Port Sea World Metro Station Store)）

索為斯酒店（深圳灣口岸海上世界地鐵站店）（ SOVISPLUSHOTEL (Shenzhen Bay Port Sea World Metro Station Store)）於2025年開幕，坐落於水灣地鐵站旁，鄰近荔枝公園及海上世界，距離蛇口碼頭車程約14分鐘。酒店擁有125間智能化客房、森林氧吧客房以及全景客房，浴室乾濕三分離。酒店同時配有公共健身區、洗衣區及全日餐廳。

索為斯酒店（深圳灣口岸海上世界地鐵站店）（ SOVISPLUSHOTEL (Shenzhen Bay Port Sea World Metro Station Store)）

房價：人均HK$241起（靜謐雙床房）

地址：深圳南山區招商街道招商路168號招商大廈6樓

交通：水灣站步行5分鐘

索為斯酒店（深圳灣口岸海上世界地鐵站店）預訂：Trip.com｜Booking.com

蛇口酒店推介【2】深圳南山伊敦酒店（Aden Hotel Shenzhen Nanshan）

深圳南山伊敦酒店（Aden Hotel Shenzhen Nanshan）於2025年開幕，鄰近深圳美食匯及海上世界，來往深圳灣口岸車程約20分鐘。酒店共有369間客房，房間設有大面積落地窗，坐擁無敵山景！酒店同時配備室外游泳池、健身室、酒吧、餐廳、免費私人停車場等設施。

深圳南山伊敦酒店（Aden Hotel Shenzhen Nanshan）

房價：人均HK$329起（商務大床房）

地址：深圳南山區蛇口龜山路8號

交通：海上世界站步行7分鐘

深圳南山伊敦酒店預訂：Trip.com｜Booking.com｜Klook

蛇口酒店推介【3】深圳蛇口太子灣逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Shekou Cruise Center）

深圳蛇口太子灣逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Shekou Cruise Center）於2024年開幕，鄰近K11藝術購物中心。酒店來往地鐵站2分鐘步程，來往深圳灣口岸車程約20分鐘。酒店擁有133間客房，均配備私人浴室、落地景觀窗、智能音響、膠囊咖啡機等。酒店亦提供24小時健身房、自助洗衣房、圖書館、餐廳、免費停車場等設施。

深圳蛇口太子灣逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Shekou Cruise Center）

房價：人均HK$265起（高級大床房）

地址：深圳南山區滙海路41號領海大廈T4單元2層

交通：太子灣地鐵站步行2分鐘

深圳蛇口太子灣逸扉酒店預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

蛇口酒店推介【4】深圳盛捷灣廈服務公寓（Somerset Wanxia Shenzhen）

深圳盛捷灣廈服務公寓（Somerset Wanxia Shenzhen）於2024年開幕，坐落於深圳後海，距離蛇口郵輪碼頭車程約20分鐘。酒店擁有214間公寓式客房，房間均配備客廳、開放式廚房，部分房型亦設有浴缸，最多可容納6人入住。酒店同時配備健身室、兒童遊樂場及餐廳。

深圳盛捷灣廈服務公寓（Somerset Wanxia Shenzhen）

房價：人均HK$262起（豪華單房公寓）

地址：深圳南山區招商東路27號

交通：灣廈站步行2分鐘

深圳盛捷灣廈服務公寓預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

蛇口酒店推介【5】深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）位於深圳灣旁，坐擁深圳灣醉人美景！酒店提供多達541間客房，均配備浴缸、落地景觀窗、半開放浴室、智能控制等，部分套房房型另設客廳及大露台。酒店亦設有健身房、籃球場、網球場、室內及室外海景游泳池等設施。酒店更提供免費穿梭巴士來往蛇口郵輪中心，超方便！

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

房價：人均HK$433起（南海翼雙床標準客房）

地址：深圳南山區望海路1177號

交通：海上世界地鐵站步行約9分鐘

深圳蛇口希爾頓南海酒店預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

蛇口酒店推介【6】深圳南海頌酒店（Nanhai Song Hotel）

深圳南海頌酒店（Nanhai Song Hotel）於2023年開幕，坐落於蛇口太子廣場30樓，鄰近深圳美食匯、海灘小鎮、海上世界等景點。酒店近提供18間客房，以「頭等艙」為設計概念，房間採光良好、景觀開揚且設備齊全。酒店同時設有室內游泳池、健身室、餐廳、免費公共停車場等設施。

深圳南海頌酒店（Nanhai Song Hotel）

房價：人均HK$523起（行政灣景房；包早餐）

地址：深圳南山區招商街道水灣社區太子路51號太子廣場30樓

交通：海上世界站步行3分鐘

深圳南海頌酒店預訂：Trip.com

蛇口酒店推介【7】深圳太子伊敦睿選酒店（Aden Select Shenzhen Taizi）

深圳太子伊敦睿選酒店（Aden Select Shenzhen Taizi）於2021年開幕，坐落於海上世界，鄰近匯港中心、海岸城購物中心等，距離蛇口郵輪碼頭約10分鐘車程。酒店擁有107間客房，房間設計舒適溫馨、寬敞明亮，配有乾濕三分離浴室、大面積採光窗，部分客房另配備小客廳。酒店亦設有餐廳、咖啡室及機器人服務。

深圳太子伊敦睿選酒店（Aden Select Shenzhen Taizi）

房價：人均HK$316起（標準大床房）

地址：深圳南山區蛇口太子路5號

交通：海上世界地鐵站步行6分鐘

深圳太子伊敦睿選酒店預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

蛇口酒店推介【8】深圳蛇口郵輪中心K11 CitiGO歡閣酒店（CitiGO Hotel in K11, Shekou）

深圳蛇口郵輪中心K11 CitiGO歡閣酒店（CitiGO Hotel in K11, Shekou）位於蛇口郵輪中心6至10樓，距離深圳灣口岸車程約25分鐘，鄰近K11 ECOAST、蛇口海上世界綜合體商圈等景點。酒店於2021年開幕，擁有240間客房，採用智能房間控制系統，配備免費迷你吧、高級床品及洗浴用品。酒店另設健身室、遊戲室、餐廳、停車場等設施。

深圳蛇口郵輪中心K11 CitiGO歡閣酒店（CitiGO Hotel in K11, Shekou）

房價：人均HK$277起（歡享大床房）

地址：深圳南山區海運路1號郵輪中心8樓

交通：太子灣站步行7分鐘

深圳蛇口郵輪中心K11 CitiGO歡閣酒店預訂：Trip.com｜Booking.com

蛇口酒店推介【9】深圳蛇口郵輪中心K11 ECOAST和頤至尚酒店（Shenzhen Shekou Cruise Center K11 ECOAST Yitel Collection Hotel）

深圳蛇口郵輪中心K11 ECOAST和頤至尚酒店（Shenzhen Shekou Cruise Center K11 ECOAST Yitel Collection Hotel）於2022年開幕，坐落於蛇口太子灣商圈內，鄰近蛇口郵輪中心碼頭。酒店擁有96間智能客房，配有落地窗、用餐桌、平板電視等基本配置。酒店亦提供大堂書吧、咖啡吧、洗衣房、露天氧吧、餐廳等設施。

深圳蛇口郵輪中心K11 ECOAST和頤至尚酒店（Shenzhen Shekou Cruise Center K11 ECOAST Yitel Collection Hotel）

房價：人均HK$193起（大床房）

地址：深圳南山區招商街道五灣社區商海路91號太子灣商務大廈T6棟2樓

交通：太子灣站步行1分鐘

深圳蛇口郵輪中心K11 ECOAST和頤至尚酒店預訂：Agoda｜Trip.com

蛇口酒店推介【10】深圳後海木棉花酒店（Mumian Hotel Shenzhen Houhai）

深圳後海木棉花酒店（Mumian Hotel Shenzhen Houhai）位於南山，鄰近太古城購物中心，距離深圳灣口岸約8分鐘車程。酒店於2019年開業，提供281間客房及公寓，配備大面積的衞生間、免費迷你吧、智能系統等。公寓另設完善的廚電設施。酒店亦配備咖啡廳、餐廳、自助式健身房、圖書館等設施，古典風格的圖書館超打卡able！

深圳後海木棉花酒店（Mumian Hotel Shenzhen Houhai）

房價：人均HK$421起（豪華大床房）

地址：深圳南山區岸灣三街5號

交通：海月地鐵站步行5分鐘

深圳後海木棉花酒店預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

