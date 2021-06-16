韓劇｜上流社會劇集裏的感情自主｜影島筆記｜劉美兒專欄

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-06-16 00:00

《我的上流世界》首集開場就發生命案。（Netflix截圖）

描寫上流社會生態的劇集，只要你沒看膩，這幾年隨手可見，長看長有。從《有品位的她》、《天空城堡》、乃至仍在熱播的《The Penthouse》，無不以貴族和富二代作為劇本背景。

文：劉美兒

《我的上流世界》（Mine）亦進入結局階段，發生在富豪世家的懸疑劇，前設非常清楚，既是男與女的角力，也是操控者與被操控者的鬥爭，而背後，眾人皆有著追尋自己生活的渴望。金瑞亨（大家必定記得《天空城堡》裡那個恐怖家教）和李寶英撐起整部劇，外貌及氣質上一剛一柔，看起來倒有種互相依靠的溫暖。妯娌二人，分別嫁進那座豪華大宅，固然是「下人」眼中穿戴整齊的「主人」，同時也是家族裡必須循規蹈矩的所謂媳婦。經過各種背信與不甘，兩個女子決定聯手，向密謀搶奪企業繼承權的次子復仇。

如何體現「掙脫枷鎖，追求自由」的情節套路，宣示「不被認可的愛」肯定是最直接的安排。橫跨三代，且一代比一代直白勇敢。首代富豪年輕時深愛一名已懷有別人孩子的女人，他把跟自己沒有血緣的小孩帶回家撫養，又偷偷與女子繼續見面，對之，到老仍有思念之情。金瑞亨演的二代大媳婦，擁有掌管家庭及公司業務的能力，當然這也是很典型、世俗加諸於媳婦角色身上的負擔。然而，她一直無法向別人透露自己真正的性取向，直至最後終於承認面對。富三代自小處於被動的狀態，從出國留學至婚約，老早已被設定。他更加直白，為與少女傭人交往，毅然放棄奢華生活。

另一種體現方式，就是在既有權力分配上，反其道而行。在傭人世界裡，本來同樣以權力劃分地位高低。出身貧窮的少女傭人，因愛上富三代而被欺凌和打壓，但她不願被誤會，堅持留下；女管家作為頭目，賴以生存的伎倆，是偷錄家中各人私隱，出賣情報。被二代次子不公平對待後，身份上的尊卑，頓時變得模糊，靜候時機反擊成為她最大的野心。

劇中，兩位女主角在一次交談中這樣說的：「你想打破的是什麼？」「世人的偏見。」李寶英作為繼母（是的，狗血劇裡的兒女角色，多半非家族親生），即使對孩子視如己出，仍一直被質疑其母愛的深厚，只因她不是「生母」身份；金瑞亨時刻暗自掛心識於微時的同性戀人，為此一直過著憂鬱低落的日子。他人之見，非自己所願，能不能跟隨自己的心走下去，才是真正的抉擇。撇開所有華麗鋪排與情節起伏，此劇最想表達的，大抵如此。

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（專欄「影島筆記」周三刊出。本文不代表藝文格物立場）