韓劇《明天不要來》體現的文化衝擊｜影島筆記｜劉美兒專欄

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-07-07 08:00

情節複雜的狗血劇近來或許看膩了，夏天一來，剛好有以校園為背景的劇集播出。《明天不要來》用處境喜劇手法製作，半小時一集，早已預設好的罐頭笑聲，大部份拍攝場景固定在學校。相比起只檢視青春、經歷初戀的情節，它的企圖心顯然再多一些。

文：劉美兒

《明》描寫一群生活在大學國際宿舍的學生，他們來自不同國家，不同種族，有因喜歡韓流的追星族，有為了愛情而追到韓國來的剛烈女生，也有土生土長的混血兒，每人皆說極流利的韓語。其實不少韓綜也起用能講韓文的外國人作固定演出，為觀眾而言，這劇應沒太大隔閡。各式各樣的笑料，歡樂氣氛固然不缺，可創作者要表達的，大抵並非純粹俊男美女偶像營造的亮眼畫面。不斷出現的反諷喜感，更為有趣。很明顯的例子，是來自美國的女孩Carson，在西方長大，卻完全是韓食的胃，平日大口大口吃拌飯和米餅零食。編劇甚或開了韓國社會傳統階段觀念一個玩笑，外國人如 Carson，同樣習慣使喚老么做跑腿，辦日常瑣事；說話語氣如上了年紀的老人，成天嘀咕，一句「라떼는 말이야」（想當年怎樣怎樣）老是掛在唇邊。然而火爆的Carson 也有可愛一面，夠義氣，大情大性，愛穿阿豬媽風格的婦女衣服，同學眼中看來很土，而她卻我行我素，忠於自己。

體現文化衝擊和身份認同，當然還有韓炫旻，黑皮膚的他本身確實為尼日利亞和南韓混血兒，韓文可說是其母語，目前已成為世界矚目的新一代模特兒。劇中，因為與生俱來的外表，常被看成「外國人」，他總氣急敗壞地澄清自己是韓國人，彷彿也為其過去真實遭遇而幽默一番。

作為喜劇，心情上最重負擔的部份，仍然落在一位韓國學生身上。世阮因為家人坐牢和負債，課餘總要打散工為生，後因與名人之子交往，瞬間被網民起底，所謂不光彩的身世隨即被網路公審，此乃徹底的歧視和欺凌。一部 sitcom 取了淡淡哀愁的劇名，正是世阮的寫照。一直活得好累，為生計而放棄夢想，每個晚上都希望地球毀滅，不要再有明天（此意思更貼近韓國原劇名）。然而，年輕很好，活著也很好。這是後來世阮在一個充滿愛和體諒的多元群體生活裡，深深領略到的事。

（專欄「影島筆記」周三刊出。原題：〈在韓國生活的「外國人」。〉本文不代表藝文格物立場）

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