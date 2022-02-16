網傳連花清瘟膠紓緩新冠症狀　中醫解構適用體質及藥膳推介

第五波疫情帶來每日逾千宗確診個案，網傳「連花清瘟膠囊」比必理痛更快紓緩病毒帶來的發燒症狀，現時多間藥房、個人護理用品連鎖店的網站亦已缺貨，早前有傳售價由20多元炒至100元一盒。有中醫指，連花清瘟膠囊未必適合個人體質，如果想以中藥調理，宜向中醫查詢適合體質的藥方。



網上流傳，新冠病毒的輕症患者可以服用「連花清瘟膠囊」退燒，並稱比必理痛更有效用。註冊中醫師關証顥則指出，患者首先要分清自己屬於輕症還是普通症或是重症患者，而且連花清瘟膠囊未必適合南方人的體質，若誤用苦寒，更會傷害人體正氣，降低對新冠病毒的防禦力。

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關醫師指， 輕症患者一般出現身體痠痛，喉嚨痛等症狀，並沒有呼吸困難以及發燒。 一旦出現呼吸困難，發燒等症狀已經屬於普通型症狀。同時，輕症患者分有寒濕、濕熱兩種， 兩者的共通點是「濕」，即是會出現全身痠痛、頭重、頭痛的症狀。

濕熱的輕症患者除以上症狀之外，亦會出現身體想出汗，但出得不順暢；口乾但不想飲水；喉嚨痛、大便爛或者黏的情況。 濕熱患者舌頭的顏色呈紅色，脷苔呈黃色。

寒濕的輕症患者則會出現鼻塞、流鼻水、喉嚨痕、口淡、作嘔等症狀。 寒濕患者舌頭的顏色呈淡紅，脷苔顏色偏白。

解構連花清瘟膠囊

關醫師表示，連花清瘟膠囊大部分的藥物都是清熱解毒藥材，較為苦寒，適合濕熱較重的患者服用。中國中西醫結合學會的新冠病毒肺炎中西醫結合防治專家共識都有提到，因為中國南北氣候不同，北方地區寒冷，一旦發病，身體就會較熱，所以用苦寒的連花清瘟比較適合。

但我們身處南方，濕重，大多數患者患病後的表現不是熱，而是濕，所以用化濕解表的藿香正氣水較為適合。若誤用苦寒，更會傷害人體正氣。現代研究顯示，服用過量大黃，（連花清瘟膠囊亦含有此種中藥），會降低有提高新冠疫苗保護力作用的青春雙岐菌。 所以服用也不可過量，更需要分清個人體質是屬於濕熱還是寒濕。

小童染病方案

對於不幸染疫的兒童，如果有咳嗽痰多、大便乾涸、舌紅、苔黃膩等症狀，多屬於痰熱蘊肺，宜宣肺清熱，化痰止咳，可以用的中藥包括麻黃，石膏，葶藶子，桑白皮，浙貝母等。

如果出現皮膚症狀、皮疹、輕微咳嗽、口渴、大便乾涸、舌紅等症狀，多屬於風熱襲肺，治療適宜疏風清熱，宣肺解毒，適用中藥包括薄荷，金銀花，連翹等。

對於1歲到7歲的兒童，用量為成人的3分之1至3分之2，12歲或以上，可以按照成人用量。

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藥膳處方推介

針對高齡老年有基礎疾病、兒童、高危人群，此款藥膳比較中性，寒底、熱底都適合飲用。

材料：白茅根15克，茯苓10克， 陳皮10克， 白扁豆20克， 山藥20克，黃芪15克，太子參20克，加入瘦肉適量燉湯。

效用：固表和中，化濕解毒

除了以上建議，亦可以向註冊中醫師尋求具有針對個別體質的處方。

確診患者居家隔離注意事項