親子食譜｜新年魚翅紋椰香黃金糕食譜成功率高賀年糕點附酵母知識

新年不少人都會自製賀年糕點，無添加劑比外購的更健康，送禮也別具心意。說到賀年糕點，椰香黃金糕是不少人的最愛，煙韌香甜，又有淡淡椰香，大人小孩都愛。大家可參考以下食譜，自製成功率高的椰香黃金糕，文末更附酵母知識。

（資料獲廚娘的365日授權轉載）



椰香黃金糕材料及做法

「黃金糕」色彩奪目，切開呈現魚翅紋理，故又名「魚翅糕」。出爐時，椰香撲鼻，口感煙韌，味道清甜。

材料



溫水 2湯匙

高糖乾酵母 0.5茶匙

全雞蛋 2隻

蛋黃 4隻

糖100克

椰漿 160毫升

木薯粉 145克

做法



酵母水：

將溫水與高糖乾酵母混和，休息10分鐘

麵糊：

1. 將雞蛋和蛋黃充分打勻

2. 加入砂糖攪勻

3. 再加入椰漿攪勻

4. 加入木薯粉（分幾次加入）攪至無粒狀

5. 加入酵母水，攪勻

6. 將麵糊過篩一次，質地變得更幼細

7. 蓋上保鮮紙，將麵糊進行發酵。如果室溫溫度低，特別是冬天，只有十多度，需發酵約8小時才完成。你亦可以將麵糊放入密封的環境，控制於30-36°C的環境，發酵大概可以於三小時完成

*密封的環境：我喜歡將麵糊置入不開動的蒸爐，放入一碗熱水

8. 麵糊會沉底，所以記得輕輕攪拌完成發酵的麵糊，同時將表面的氣泡帶到麵糊內。然後倒進已鋪牛油紙的容器，預備入爐。

*建議使用牛油紙，不要塗油，因用牛紙紙一點也不沾，最容易取出

9. 預熱焗爐195°C，放入黃金糕，先用195°C下火焗10分鐘，後放入一張錫紙鋪面以防燒焦糕體，並繼續用下火焗多15分鐘

10. 取出錫紙，轉180°C上火焗12分鐘，完成。由於每個人的焗爐火力不同，記得小心看火，有需要時請自行調節溫度

11. 取出，完全放涼後才切件

高低糖酵母小知識

「低糖酵母」一般是指適用於無加糖，或是糖量很少的麵包配方，像是歐式麵包類。以烘焙百分比來說，麵粉的量是100%，那麼糖量在0%~8%的配方，都可以使用低糖酵母，也就是說，當你把低糖酵母拿去做高糖麵包，酵母會因糖太多而死去，不利發酵，做出來的成果會不夠蓬鬆，會較紮實，如做今天的黃金糕，就相對沒那麼漂亮。

至於「高糖酵母」，這酵母適合使用在有加糖的配方。以烘焙百分比來說，麵粉的量是100%，那麼糖量在8%以上的配方，都可以使用高糖酵母。糖份可以作為養分給酵母，酵母得到養分而產生二氧化碳，所以能讓麵包或糕點發酵得更大。高糖酵母因為吃糖，促進產生二氧化碳，產生更多氣體，令發酵發得更好，所以做出來的成果更蓬鬆，更漂亮。當然，良好的發酵過程，也必須配合環境的溫度。

資料獲廚娘的365日授權轉載

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