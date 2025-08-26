渣打馬拉松2026｜9月8日開始公眾報名　比賽詳情+路線+獎金資訊

【渣打馬拉松 / 渣馬 / 渣打香港馬拉松 / 香港馬拉松】渣打馬拉松2026將於1月18日舉行，一般公眾人士則可由9月8日早上10時起進入大會網站報名。本文詳列2026年渣馬的報名詳情、路線資料、報名費及獎金等最新資訊。



渣打馬拉松2026｜基本資料

比賽日期：2026年1月18日（星期日）

起點：東區走廊（10公里）、尖沙嘴彌敦道（半馬及全馬）

名額：

馬拉松：1.8萬

半馬拉松：2.5萬

10公里：3.1萬

10公里輪椅賽：20人

輪椅賽體驗組：40人

渣打馬拉松2026｜報名日期

公眾抽籤跑手：9月8日至9月17日

10公里輪椅賽/輪椅賽體驗組：9月8日至11月7日

渣打馬拉松2026｜報名費

本地參賽者：600港元（馬拉松）、520港元（半馬拉松）、420港元（10公里）、350港元（10公里輪椅賽/輪椅賽體驗組）

海外參賽者：90美元（馬拉松）、85美元（半馬拉松）、70美元（10公里）、60美元（10公里輪椅賽/輪椅賽體驗組）

渣打馬拉松2026｜路線圖

渣打馬拉松2026｜馬拉松特別獎勵計劃

馬拉松挑戰組之香港永久性居民參賽者，如完成比賽時間少於3小時（男子）/3小時30分（女子），每人可獲獎金1000港元。