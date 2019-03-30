UNIQLO Super Mario 孖寶兄弟UT　穿出紅白機初代8-bit古早味

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

UNIQLO UT系列4月又出擊，合作對象是任天堂招牌作《孖寶兄弟》Super Mario Bros.！只能話今年UNIQLO UT個頭都開得幾勁，同《機動戰士高達》Gundam和《街頭霸王》Street Fighters這些經典系列聯乘出Tee，今次輪到任天堂Nintendo台柱Super Mario的聯名Tee大玩紅白機8-bit古早美學，有齊男女裝同童裝，一家大細都有款啱著，好襯孖寶兄弟1985年起至今的長青形象。

UNIQLO優衣庫 x Nintendo SUPER MARIO UT系列正名為「Super Mario Family Museum」，囊括男裝、女裝和童裝，老少咸宜，夠合家歡。

UNIQLO Super Mario 孖寶兄弟UT！穿出紅白機初代8-bit古早味！

1985年由街機移植到任天堂紅白機，《孖寶兄弟》自始紅足30多年，跨越幾代人的童年回憶。因此Nintendo SUPER MARIO UT的圖案大玩紅白機的8-bit像素遊戲畫面的視覺元素做致敬。家傳戶曉的角色包括瑪利奧、路易吉、碧姬、庫巴、耀西Yoshi、奇諾比奧、Doney Kong等自然現身在Print；還有諸怪物如食人花、鬼鬼、行路菇以及磚頭、金幣、星星等深入民心的道具都化身成Print圖案，設計以簡約為主又可勾起大家打機記憶。

男裝（點擊圖片細看）：

+10
+9
+8

女裝（點擊圖片細看）：

+4
+3
+2

童裝（點擊圖片細看）：

+4
+3
+2

UNIQLO x Nintendo Super Mario孖寶兄弟UT 4月正式發售，香港率先日本及台灣，於3月31日晚上9時在官方網店開賣。只是在日本境內UNIQLO門市購買有得獲贈專屬購物紙袋，3月底大阪心齋橋店外牆更裝修成紅白機8-bit遊戲畫面的像素燈光磚牆！

超罕有紅白機超級Mario　天價10萬美金拍賣成最貴遊戲
任天堂Switch 2019年大反擊！必玩薩爾達、Mario Maker 2、DQ XIS
Mario Maker 2 中文版6月登陸 Switch！新機關外仲有乜好玩？
【情人節】任天堂Super Mario朱古力磚模　驚喜食出金幣蘑菇星星
任天堂、Line開發手遊《Dr. Mario World》　預定19年初夏推出
Switch【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全82關246星星金幣取得
PS4《新櫻大戰》換「Bleach死神」久保帶人新人設、太正故事延續
SEGA MEGA DRIVE Mini迷你世嘉五代發售日確定【SEGA Fes 2019】
《BORDERLANDS 邊緣禁地 3》開發確認　加長預告片公開遊戲內容
卡牌對戰遊戲《巫師之昆特牌》決定手機iOS版今年發售
馮盈盈玩高達　率先上旺角TAMASHII SPOT睇龍珠 超合金 幪面超人
人氣RPG《伊蘇IX》遊戲官網啟用　世界觀背景丶登場人物公開
詩詞音樂遊戲《陽春白雪》發行　古典現代元素融合
【The Division 全境封鎖 2】「潮汐盆地」下周開放新增三種套裝
《德軍總部》新作《Wolfenstein Youngblood》上市日期公開
高達 VS Hello Kitty 一年戰爭！意想不到夢幻死鬥但不比武力比…
疑似 PS5 手掣圖片網上流出！Touch pad 變螢幕？可信性有幾大？
【隻狼 SEKIRO 攻略】弦一郎、葦名一心最終BOSS心得圖文影片
【隻狼 SEKIRO 攻略】嗟怨之鬼隱藏BOSS圖文影片心得
【隻狼 SEKIRO 攻略】修羅線英麻、葦名一心 BOSS圖文影片心得
全境封鎖2 / The Division 2 世界5．第五世界潮汐盆地大更新降臨
【隻狼 SEKIRO 攻略】破戒僧　BOSS圖文影片心得
【Sekiro隻狼 攻略】全40顆散落念珠收集位置及取得方法一覽
《閃亂神樂》「爆乳製作人」高木謙一郎宣佈退出 Marvelous
牧場物語確定推出手機版本！開發、營運將由中國騰訊負責
《勇者鬥惡龍XI S》最新情報公開！中村悠一、大塚明夫將參與演出
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。