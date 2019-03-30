UNIQLO UT系列4月又出擊，合作對象是任天堂招牌作《孖寶兄弟》Super Mario Bros.！只能話今年UNIQLO UT個頭都開得幾勁，同《機動戰士高達》Gundam和《街頭霸王》Street Fighters這些經典系列聯乘出Tee，今次輪到任天堂Nintendo台柱Super Mario的聯名Tee大玩紅白機8-bit古早美學，有齊男女裝同童裝，一家大細都有款啱著，好襯孖寶兄弟1985年起至今的長青形象。

UNIQLO優衣庫 x Nintendo SUPER MARIO UT系列正名為「Super Mario Family Museum」，囊括男裝、女裝和童裝，老少咸宜，夠合家歡。

UNIQLO Super Mario 孖寶兄弟UT！穿出紅白機初代8-bit古早味！

1985年由街機移植到任天堂紅白機，《孖寶兄弟》自始紅足30多年，跨越幾代人的童年回憶。因此Nintendo SUPER MARIO UT的圖案大玩紅白機的8-bit像素遊戲畫面的視覺元素做致敬。家傳戶曉的角色包括瑪利奧、路易吉、碧姬、庫巴、耀西Yoshi、奇諾比奧、Doney Kong等自然現身在Print；還有諸怪物如食人花、鬼鬼、行路菇以及磚頭、金幣、星星等深入民心的道具都化身成Print圖案，設計以簡約為主又可勾起大家打機記憶。

男裝（點擊圖片細看）：

+ 10 + 9 + 8

女裝（點擊圖片細看）：

+ 4 + 3 + 2

童裝（點擊圖片細看）：

+ 4 + 3 + 2

UNIQLO x Nintendo Super Mario孖寶兄弟UT 4月正式發售，香港率先日本及台灣，於3月31日晚上9時在官方網店開賣。只是在日本境內UNIQLO門市購買有得獲贈專屬購物紙袋，3月底大阪心齋橋店外牆更裝修成紅白機8-bit遊戲畫面的像素燈光磚牆！