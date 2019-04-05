過千盒超任遊戲帶　神級收藏家網上拍賣　非賣品都有全部總值...

遊戲動漫
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超級任天堂主機在90年推出，相信是不少80後Game迷集體回憶。經典的16-Bit超任遊戲，很多玩家小時候不懂珍惜胡亂丟棄而失落堆填區，成年後飲恨又須以重金從二手市場買回心頭好。不過對於中古遊戲收藏家，留連於跳蚤市場、中古Game舖和拍賣網努力尋寶的過程，相信也是成功入手之外一大樂趣吧。

最近有日本收藏家happy5962002在Yahoo! JAPAN拍賣放售超大量珍費的中古超任遊戲，只見藍色篷布上擺放了145盒Game帶，所有看似完整都有盒又附有說明書。

不過這些只是happy5962002整個捆綁包的冰山一角，由超過10張展示照可看到，此人的收藏超過1000隻，包括有史以來所有推出或未推出過的超任遊戲帶。

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就連超任專用記憶卡甚至用來配合玩射擊Game的Super Scope和Justifier輕型槍都有啊！

最後，還包括了競賽或抽獎活動贈送的非賣品、未發行遊戲、同人作品以及用開放源碼Homebrew所寫的遊戲。

總而言之，happy5962002是次捆綁拍賣包含超過1,000隻超任遊戲，聲稱是完整收藏，有史以來所有超任Game都齊集了。「我從小便開始、一點點把成個（超任）系列收集起來，」他說。如果你真是很想尋回兒時記憶，可於幾秒鐘內落標入手happy5962002多年的努力，開盤價是1480萬日元（港幣約109萬元）。

大約1,000隻Game總值1480萬日元無疑是天文數字，不過每隻大約14,800日元，happy5962002其實談不上是炒家。因為90年代中期發佈時，超任Game售價約莫賣6,000到10,000日元之間。然而如上所述happy5962002收藏中有一些遊戲從未上市，部份已在二手市場上炒到超高價。例如當中的Rendering Ranger: R2是最稀有的超任Game之一，如果齊盒齊書可以單賣2,000美元。截至本文開寫時，happy5962002的拍賣剩下兩三小時，不排除到了時限仍未有人落標出價時，他會將底價再度下調，有米的機迷不妨認真考慮。

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