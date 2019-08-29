高達40週年．香港科學園Gundam Run高達跑　分聯邦和自護兩大陣營

遊戲動漫
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《機動戰士高達》40週年，全球首個「Gundam Run高達跑」跑步比賽紀念活動將於科學園舉行。高達跑將分成3個組別比賽，各自的選手跑也分成「地球聯邦軍」和「自護軍」兩款。看來大會都算有心思，務求讓兩邊陣營的擁躉都有得揀？

首個「Gundam Run 高達跑」將設2公里Fun Run5公里個人賽10公里個人計時賽。參加者於網上報名即可獲得每人一個的限定精美選手包，選手包更分為「地球聯邦軍」和「自護軍」滿足不同陣營Fans。

10公里個人計時賽完成的參賽者可於網上下載「完成證書」。各組別相應之「地球聯邦軍」或「自護軍」選手包內裝有限定索繩背包、機動戰士Tee、徽章貼紙、充氣武器、毛巾、號碼布、徽章紀念獎牌等，據稱總值高達HK$700（點擊放大圖片細睇）：

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活動當日更有機動戰士高達主題攤位遊戲、模型、打卡位及不同限定紀念品以供選購。（點擊放大圖片細睇）：

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「Gundam Run高達跑」

場地：香港科學園
日期：2019年10月20日
時間：上午8時至下午5時
參加資格：
10公里個人計時賽只接受16歲或以上人士參加（報名費HK$398）
5公里個人賽只接受13歲或以上人士參加（報名費HK$398）
2公里Fun Run個人賽只接受4歲或以上人士參加（報名費HK$360）
2公里Fun Run朋友組每組最多4人最少一位16歲或以上人士及只接受4歲或以上人士參加（2至4人一組，報名費HK$700）

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