麵包超人推出新角色？切合日本熱爆話題　但細節非常驚嚇？

心水清的人應該都知道，《麵包超人》從來都不是兒童向的動畫，當中有很多恐嚇﹑「血腥」和驚嚇的埸面，小朋友看可能不會有太大反應，但大人一看到就能連想到當中的可怕地方。近日，Twitter 上有傳一個新的《麵包超人》角色，「新角色」的外表和細節都令日本網民驚訝，不過非常配合《麵包超人》一貫的風格。

《麵包超人》新角色？

要說現在日本最熱爆的話題或產品，相信非珍珠奶茶莫屬。如果近期有去日本旅遊的話，都會見到珍珠奶茶已經「入侵」各界，沒想到今次到來到《麵包超人》。Twitter 瘋傳的新角色，正正就是「珍珠奶茶超人」，這叫日本人怎樣不愛上。

珍珠奶茶超人（Twitter@Hzen_ryouma）

「珍珠奶茶超人」可怕真相

用珍珠奶茶作主題，當然是直接命中日本人的喜好，不過在這個可愛外型的背後，只要細心看就能發現可怕的真相。「珍珠奶茶超人」臉內的「珍珠」，竟不是日常看到的黑色珍珠，而是一個個的麵包超人臉，而且麵包超人的表情極為痛苦。這個可怕的設定引發一眾日本網民熱烈討論，當中更有人貼出以珍珠奶茶為題，創作的可怕漫畫《デリシャス☆タピオカ！（美味珍珠）》。

杯／臉中的麵包超人表情痛苦，有人因為這對珍珠奶茶產生陰影嗎？（Twitter@Hzen_ryouma）

點擊下圖放大看日本網民的回應，以及《デリシャス☆タピオカ！（美味珍珠）》的可怕故事

瘋狂的《麵包超人》

好了，現在要和大家說一個真相，其實「珍珠奶茶超人」是日本網民用當地的熱話提出的玩笑，並非《麵包超人》官方的角色。不過，筆者在 Twitter 看到這張圖後，第一時間也相信了，因為《麵包超人》這套卡通就是如此瘋狂。首先，麵包超人整塊臉可以除下來，什麼更換另一塊新臉，甚至看到肚餓的人，更會把臉撕一部分下來給他食。而最令人驚訝的是，咖喱麵包超人會從口中吐出咖哩，製成麵包和咖哩飯給人食，無錯，他們食的是咖喱麵包超人的嘔吐物。正因為《麵包超人》的瘋狂，所以才令筆者相信「珍珠奶茶超人」是真的。