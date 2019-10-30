一雞兩味！《Overcooked》煮過龍1+2合集推出　未玩過必試

遊戲動漫
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講到派對遊戲Party game當然不得不提近年人氣作品《Overcooked》煮過龍了，如果之前錯過了入手時機，可留意最近官方推出的遊戲合集。

《Overcooked》煮過龍是近年人氣極高的合作遊戲，玩家需要扮演各位「地獄廚神」，在各個環境極端的關卡（廚房）中，分工合作、齊心協力地完成客人要求的菜式，從而拯救陷入危機的王國。遊戲第一代在2016年推出，2018年推出續集《Overcooked 2》煮過龍2，號稱「破壞友情分手神作」極受歡迎。

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如果之前錯過了未有購入遊戲，即將推出的《Overcooked》1+2合集就是入手的好機會了。1+2盒裝版將會於PS4、Switch及Xbox One推出，其中PS4及Xbox版將於11月12日上架，而Switch玩家則需要稍等至11月26日才正式發售。另外值得一提是今次1+2合集的定價將會和之前推的《Overcooked 2》一樣，換言之即是等同買2代送第1代。雖然之前Epic Game Store亦曾經免費派發第一代《Overcooked》，但相信很多玩家都不太願意使用EGS；現在這個「買2送1」合集便是對想買回遊戲的朋友便是不二之選了。另外一提遊戲將會支援英文、繁簡中文以及日文字幕（惟《Overcooked 1》僅支援英文字幕）。

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