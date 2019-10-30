EA放棄《NBA LIVE 20》集中開發PS5及新Xbox次世代籃球遊戲？

足球、籃球都是極受歡迎的運動遊戲，足球必數《FIFA》和《PES》，但籃球近年好似只有《NBA 2K》獨占鼇頭。同為 EA Sports 出品，但足球和籃球遊戲的表現相差甚遠，《FIFA》每年進步的時候，EA 今日（30 號）則宣佈不會推出《NBA LIVE 20》。

留力明年 PS5 新平台大戰

《NBA LIVE 20》經過推遲後，EA Sports 官方宣布取消《NBA LIVE 20》，遊戲將不會推出市面。根據 EA Sports 在 Twitter 上的貼文指，他們決定把精力放在新世代的系統上。明年正是 PS5 和 新 Xbox（Project Scarlett）推出的日子，新系統和平台將成為各大廠商的必爭之地，EA 的決定也不無道理，始終籃球遊戲已經被《NBA 2K》領跑了一段長時間。

第四次沒推出遊戲

運動遊戲每年都會推出一隻，為球員作出小更新和增加新的系統，玩家每年都要交一次「會費」。而事實上，《NBA LIVE》在這十年間，已經是第四次沒有推出遊戲，包括 12﹑13﹑17 和今次的 20。其實 17 那年 EA 也有推出籃球遊戲，不過並非家用機上的續作，而是嘗試手機平台，推出《NBA LIVE Mobile》。坦白說，在球員動作和系統上，《NBA LIVE》的確不及《NBA 2K》，但 EA 嘗試加入女子籃球和不同的模式，看得出有心在擺脫現有的競爭情況。如果今次專心為新平台製作遊戲，能為玩家帶來更好的體驗的話，停一年也不為過。

pic.twitter.com/lVhcKgks9k — EA SPORTS NBA LIVE (@EASPORTSNBA) 2019年10月29日

《NBA 2K》的壟斷

筆者一直認為，遊戲是需要競爭才會有進步，就算會互相參考﹑學習，到最後都會有分途的時間，再各自創作新的元素。《NBA LIVE》近十年的弱勢，其實也令《NBA 2K》停滯不前，筆者甚至覺得近兩集的《NBA 2K》有點失望，特別是大力發展 online 時，又不改善亞洲 server 延遲的問題，令玩家難以接受。筆者樂見 EA 今次取消《NBA LIVE》，與其出一隻和之前差不多的遊戲，倒不如爭取多一點時間開發一隻令人滿意的作品。