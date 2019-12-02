咸蛋超人BB袋？日本超像真生蠔咕臣攬枕勁萌　巨大化海鮮網民笑爆

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【日本超可愛真實蠔咕臣欖枕】對於生蠔，厭者嫌腥，愛者讚甜。無諗到滑潺潺又軟淋淋的牠們，有日都可以俾人讚萌？

新鮮（很重要）嫩滑的生蠔好食就是公認，只是突然在日本Twitter引起話題就有點出奇。原來是日本雜貨品牌YOU+MORE!販賣一款生蠔咕臣攬枕所致！（點擊放大圖片細睇）：

平日食生蠔只覺得滑潺潺又軟淋淋。但見到ｍodel相中抱在懷內卻覺得幾cute，出奇地可愛療癒，直頭有啲似個BB。且看如此充滿違和感的畫面（點擊放大圖片細睇）：

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無論用手攬還是放在家中梳化都散發出一股騎呢萌味的生蠔咕臣，YOU+MORE!用柔軟素材再現出生蠔飽滿的外觀。或者太前衛的關係，不少日本網民都O嘴笑爆，紛紛抵死留言。有人話似M78星雲咸蛋超人父母使用的育嬰BB袋！（點擊放大圖片細睇）：

越來越多奇怪比喻（點擊放大圖片細睇）：

不少網民表示太違和好難接受（點擊放大圖片細睇）：

有興趣入手大生蠔BB咕臣攬枕可以瀏覽官方blog網店，每個3,080日元（連10%消費稅），可以接受。

你以為生蠔已經夠誇張，仲有帶子的咕臣攬枕！（點擊放大圖片細睇）：

帶子咕臣攬枕打開，入面還有已熟的帶子肉（包括元貝和卵巢部份），連帶子裙邊也做得極細緻（點擊放大圖片細睇）：

帶子咕臣由manbouya發售，官方網店上賣2,750日元（未連稅）。原來可以當手套玩偶咁玩！（點擊放大圖片細睇）：

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