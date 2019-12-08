日本 Tokyu Hands 賣器官？超可愛另類鑰匙扣爆紅！連精子都有？

遊戲動漫
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有看過日本動漫或電視劇的話，應該會了解日本學校的科學室有一個人體模型，半身露出器官和肌肉用來給學生了解人體結構。由於外型太驚嚇的關係，甚至成為了日本「七大不思議校園傳說」之一。不過，近日 Tokyu Hands 就突破這個印象，推出十分可愛的器官鑰匙扣，成為不少人追棒的產品。

有眼睛的人體器官

日本 Tokyu Hands 這個全新的商品有如人體模型，各個器官逐一獨立出來，再製成毛公仔鑰匙扣，上至大腦，下至大小腸﹑子官都有，甚至還推出精子和卵子。這套器官鑰匙扣吸引到日本網民的原因，就是器官上加入兩粒黑眼睛，令它們有如卡通的角色般可愛。不少網民在 Twitter 上看到照片後，更直言要儲齊全套。

在日本學園動漫或劇集成見的「人體君」（Google 圖片）

人體器官鑰匙扣，見可在日本 Tokyo Hands 中找到（Twitter @morita_tsuyoshi 圖片）

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Giant Microbes 公司產品

器官鑰匙扣其實不是新的產品，其實早就在美國推出市面，只是近期才在 Tokyu Hands 上出售而已。設計和生產器官鑰匙扣的公司，正是美國著名的「Giant Microbes」，該公司旗下專門推出「古怪」的填充公仔，如德國麻疹﹑黑死病和伊波拉病毒的公仔。成立「Giant Microbes」的 Drew Oliver 生產這些公仔的目的，就是希望可幫助孩子們了解疾病和人體結構，達到教學目的。

それいけ！ないぞう君（Twitter @fukubosi 圖片）

Twitter 亦有網民表示，看到這些可愛的器官鑰匙扣，聯想到福星英春在網上連載的漫畫「ないぞう君」。可愛外表背後，擬人化後的器官極邪惡和黑暗，內容非常荒誕和跳脫，就算看不懂日文也可以到福星英春的 Twitter 上，看圖了解到這套黑暗漫畫。

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這套器官鑰匙扣又可愛，又有教育意義，下次去日本旅遊時，不妨去 Tokyu Hands 看看，以有趣的方法教小朋友人體結構，或自己去了解一下原來心肝脾肺腎是長什麼樣子的。

Giant Microbes 官網（按此進入）

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