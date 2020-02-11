【武漢肺炎】中國外判畫師人手不足？2020日本冬番動畫被迫作調動

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【武漢肺炎搞到動畫都無得睇？】新型冠狀病毒疫情不斷惡化，相信近日不少朋友留在家中的時間多了很多，尤其是停課的學生哥和可以Home office的打工仔。但其實足不出戶都會受難，起碼追開2020年冬番的朋友可能要面對心水動畫暫停、甚至延後、中斷、腰斬的嚴重情況，因為全球都面對緊一個困境：無人畫！不夠人畫！

熱播中的2020年冬季動畫《戀愛中的小行星》（恋する小惑星）原定本周播出的第7集押後一星期，變成了總集篇。根據內部消息指出，武漢肺炎導致外判中國動畫公司人手不足，拖累了後續製作工程。

《戀愛中的小行星》（恋する小惑星）第5集畫面。（官方Twitter@koiastv）

《戀愛中的小行星》官方Twitter公告稱原定2月14日星期五播出的第7話，改為回顧前半季的「6.5話」。第7話順延至2月21日播出（點擊放大圖片細睇）：

簡單講《戀愛中的小行星》在2月7日播出第6集後，接下來就要插播總集篇。可能睇開日本動畫的朋友都知，臨時出現的總集篇多數代表動畫製作進度不似預期，新一集無可避免地要延遲出街，唯有以前事總結拖一拖爭取繪製時間。有日本網民早在《戀愛中的小行星》片尾製作單位名單見到有中國動畫公司參與製作（點擊放大圖片細睇）：

兩位日本動畫師小谷杏子同白河彌生都覺得武漢肺炎一疫擊起千重病，連帶動畫製作和播放都受到壞影響。雖然小谷杏子和白河彌生在Twitter討論並非針對《戀愛中的小行星》，不過都講到中國疫情對今季動畫的打擊（點擊放大圖片細睇詳情）：

看來武漢肺炎真是沉重打擊日本動畫業。因為近年日本動畫外判予中國公司處理部份製作工序的做法好普遍，如果武漢肺炎疫情持續、令中國動畫師無法順利返工，其他動畫都可能陸續出現總集篇，以爭取時間製作。武漢肺炎搞到天怒人怨，就連《戀愛中的小行星》的原作者Quro也扯火，在Twitter大發雷霆：

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