官方確定PS5發布會6月X日舉行！Sony率先透露內容　將有新花款？

【PS5 / PlayStation 5傳聞】Sony（索尼）新一代遊戲主機PS5終於有新官方消息！PlayStation於Facebook表示，將於香港時間6月5日凌晨4時舉行線上發布會，並預告屆時會有什麼內容。

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PlayStation於Facebook邀請大家於6月5日凌晨4時一同參與線上發布會，探看「PlayStation 5」將帶來的未來遊戲展望。

(PlayStation)

SIE（Sony Interactive Entertainment，索尼互動娛樂）總裁Jim Ryan指出，「我們仍然與以往一樣高興可帶領大家，與我們一起踏上這段重新定義電子遊戲未來的旅程」。

Jim Ryan表示，屆時將會介紹PS5遊戲，「率先一睹在PlayStation 5於節假日期間發售之後，您們將會在遊玩怎樣的遊戲」。

↓↓↓ 最新傳聞 PS5 遊戲名單↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

↓↓↓ 已正式公布的PS5遊戲 ↓↓↓

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PS5發布會長1小時 原來仲有新顏色？

Jim Ryan又說，今次線上發布會全長超過1小時，而這只是一連串PS5新情報其中一項，「在下星期的線上發布會後，我們仍有更多資訊將與大家陸續分享」。

另外，官方的發布會邀請函亦有透露更多內容，例如相片使用的手掣，以黑色為主，與之前公布的黑白底色為主不同，是否揭示了新顏色呢？

↓↓↓ 官方PS5 技術規格和硬件資料 ↓↓↓

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↓↓↓ 官方公布PS5 五大硬體功能 ↓↓↓

PS5價格超高？PS4將減價促銷？

雖然Sony未公布PS5售價，但根據早前公布的PS5規格，包括8核心Zen2 CPU、超高速SSD、集成定制I/O系統，支持光線追蹤的定制AMD GPU，以及3D聲效等，已知PS5成本高。更有外國零售商在網站列出的PS5價格，高達6,989丹麥克朗（港幣約8000元），比PS4首發價（約3000元）貴近2倍。

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↓↓↓ PS5主機新渲染圖 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

雖然Bloomberg彭博引述PS5遊戲開發人員透露，PS5售價可能在499至549美元（港幣3687至4255元），但售價也不能說是便宜。

彭博又引述消息人士表示，由於估計PS5高昂價格會影響需求，會減少PS5主機初期生產量。未知會否因此導致缺貨呢？

PS5手掣售價及發售日疑曝光！打平PS4

手掣一向是PS系列較常需要更換的配件，由於外界一直盛傳PS5主機價格將會較PS4首發價（約3000元）更貴，售499至549美元（港幣3687至4255元），亦比目前的PS4 Pro更貴，PS5手掣「DualSense」價格會否也跟隨上漲呢？

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↓↓↓ PS5手掣「DualSense」外形及功能 ↓↓↓

經常報道PS5消息的Twitter用戶「Iron Man」近日爆料稱，「DualSense」會在2020年11月20日在北美、加拿大、歐洲和英國上市，零售價則有以下4種。

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↓↓↓ PS5「DualSense」售價傳聞 ↓↓↓