動物之森｜鬼滅片頭超勁還原YouTube瘋傳　網民：我的伊之助呢？

【動物之森／集合啦！動物森友會超強二創還原鬼滅之刃動畫片頭】《動森》熱潮持續，遊戲自由度高，玩家分享大量原創設計素材，也就變成一個二次創作勝地。有YouTuber就利用它來創作大熱動畫《鬼滅之刃》的片頭，還原了不少分鏡亦彩蛋滿滿，配埋LiSA所唱主題歌《紅蓮華》，盞鬼得來也好「燃」！

動物之森 x 鬼滅之刃可以點玩crossover？YouTuber「Sneaky Egg」就同朋友合力炮製了一條用遊戲島嶼+自製素材整成的《鬼滅之刃》動畫片頭，不少原作分鏡同畫面都用折衷方式重現，都幾幽默好笑。不妨拿來跟原OP比較！（圖源：Youtube影片擷圖。點擊放大圖片細睇）：

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成個OP最過癮莫過於《動森》炭治郎用澆花壺澆出「水之呼吸」！善逸用「雷之呼吸」盡誅島上狼蛛都好爽快！（圖源：Youtube影片擷圖。點擊放大圖片細睇）：

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網民對這個《動森》版《鬼滅》OP都好收貨好欣賞，覺得過癮正到爆，但同時好多人都抱怨主角群居然無伊之助份。也許是伊之助個野豬頭還未有玩家成功製作到素材，唯有安排他玩失蹤？

其他「失蹤人口」（圖源：Youtube影片擷圖。點擊放大圖片細睇）：

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