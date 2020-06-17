動物之森｜日本神人還原宮崎駿天空之城、龍貓等吉卜力動畫場景！

遊戲動漫
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【動物之森／集合啦！動物森友會超強二創還原吉卜力宮崎駿動畫場景】Nintendo Switch《動森》熱潮持續，遊戲自由度高，玩家分享大量原創設計素材，也就變成一個二次創作勝地。早前有日本玩家砌出《魔女宅急便》和《千與千尋》場景，還原力超高。但想不到是又有神人變無人島成「吉卜力樂園」，主打7套動畫名作，還精心製作多張仿電影海報介紹各專區！

日本玩家「ジブリ島あかこ」（Twitter@chabashira16）分享於《動森》開發的無人島，以7部吉卜力動畫為主題（點擊放大圖片細睇詳情）：

《魔女宅急便》園區還原了琪琪和她打工的見海城市、還有畫室佈置（圖源：Twitter@chabashira16；點擊放大圖片細睇詳情）：

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《天空之城》園區當然有天空之城Laputa的花園、古墓和核心，更重現男主角出身的礦坑城鎮（圖源：Twitter@chabashira16；點擊放大圖片細睇詳情）：

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《夢幻街少女》園區重現女主角丁且孑孑的地球屋、樓梯和圖書館（圖源：Twitter@chabashira16；點擊放大圖片細睇詳情）：

《幽靈公主》園區有達達拉城、森林場景，還有森林之神「麒麟神」現身（圖源：Twitter@chabashira16；點擊放大圖片細睇詳情）：

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《龍貓》園區得一張次子奔跑在鄉間小路，海報內的其他場景同人物（如草子和鄰家男孩在雨中相遇）卻不見Twitter推文（圖源：Twitter@chabashira16；點擊放大圖片細睇詳情）：

《風之谷》園區還原谷中景致和腐海沙漠（圖源：Twitter@chabashira16；點擊放大圖片細睇詳情）：

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《飛天紅豬俠》園區雖然沒有男主角Porco Rosso（阿Lam）本人現身，可能是豬頭呈現不到，但也還原了海灘場景（圖源：Twitter@chabashira16；點擊放大圖片細睇詳情）：

資料來源：Twitter@chabashira16

早前日本另有神人用任天堂（Nintendo）遊戲《集合啦！動物森友會》重現了《千與千尋》名場面（點擊放大圖片細睇詳情）：

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