PS5近日傳聞不絕，機體外形、護航遊戲公布以外就是售價及推出日期，更有指PS5遊戲將加價16.7%，雖然Game價稍高但新傳聞或可抵銷一下，因為有傳PS5定價有待調整，最新指數碼版售價或低見HK$2500左右！

必睇報道：PS5 遊戲要加價？IDG國際顧問：不足以彌補成本

PS5雙版本中，無光碟盤的數碼下載版（右）或定價約HK$2519 【PlayStation】

近日有關Xbox Series X 及 PS5 主機大戰消息中，Sony PlayStation 及 Microsoft 先後公布了主機資料及遊戲陣容後，玩家最關注PS5主機售價仍然未有消息，日前福布斯（Forbes）報道，Sony仍然在PS5主機定價進行市場調查，意指遊戲公司繼續「摸底」了解玩家能接受的主機售價；有Reddit用戶 u/youessbee 發表一則有關PS5售價消息指，正在一項PS5售價的市場研究參與者，自稱收到尼爾森（Nielsen）市場調查公司給參與者的PS5兩個「隨機」給予的建議售價：PS5 藍光碟版主機 349英鎊（435美元 / 3393港元） 、數碼版 259英鎊（323美元 / 2519港元），其後 u/youessbee 已刪除留言。

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但Twitter上亦有用戶發表類似消息，經常報道遊戲業界消息知名用戶 Jellybelly100 亦有轉載u/youessbee在Reddit發表言論，並以一張自稱集中有關PS5兩個版本、配件及Marvel Spider-Man遊戲推出日期及仔細售價，不謀而合！【點圖放大】

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▼▼ PS5真身睇真啲【點圖放大】▼▼

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▼▼ 回顧主機、配件售價及推出日傳聞 【點圖放大】▼▼

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資料來源：Forbes