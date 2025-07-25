護眼｜選錯太陽眼鏡片恐視力退化？1現象代表鏡距太短眼眶易疲勞

太陽眼鏡不只用來遮擋強光，還常當作服裝造型的一部分，選錯太陽眼鏡鏡片的顏色，不只無法保護眼睛，可能提高視力退化的風險。



眼科醫師提醒，選太陽眼鏡不只要看紫外線遮蔽率，還要注意鏡片材質，以免造成眼部肌肉疲勞。

▼七個問題檢測老花：（按圖👇👇👇）

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室外活動 紫外線遮蔽率選75%以上

台灣振興醫院一般眼科主任許粹剛指出，眼睛長時間受到紫外線暴露，有增加罹患白內障和黃斑部病病的風險，因此夏天在戶外活動，最好能配戴太陽眼鏡，幫眼睛防曬，但市面上太陽眼鏡價位懸殊，從不到50元到近千元的都有，有些標榜符合國家標準認證「UV400」，實際效果可能與宣稱有差距。

許粹剛表示，依照台灣經濟部標準檢驗局的規範，太陽眼鏡依光照穿透率和紫外線遮蔽率，鏡片的濾鏡分類從0到4分5類，「分類4」的光照穿透率最低、紫外線遮蔽率最高，如果是開車、駕駛交通工具，建議不要配戴到濾鏡分類4的鏡片，以免透光度低，會影響駕駛安全；一般的室外活動可選擇紫外線遮蔽率達75%以上的鏡片。

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太陽眼鏡濾鏡分類表

太陽眼鏡濾鏡分類表（健康2.0授權使用）

買太陽眼鏡時還要注意鏡片的品質，許粹剛建議把鏡片對著日光燈移動，觀察鏡片上反射的影像，如果有扭曲變形，就代表鏡片品質不良。

藍色鏡片不要買 紅色系只能戴好看

鏡片顏色也是買太陽眼鏡時需要注意的重點，許粹剛說，灰黑色鏡片是首選，因為各種顏色的光線都能平等通過，光線最為自然；其次可以選擇茶色和琥珀色，可以吸收空氣中水氣和灰塵散播的藍光，增強視覺的對比，細微處也能看得清楚；再其次的選擇是黃色，在室內或開車時可以遮掉刺眼的亮光。

許粹剛提醒，最糟的是藍色鏡片，會讓有害眼睛的藍光通過鏡片，照射到眼睛，提高眼睛黃斑部退化的風險。至於紅色、玫瑰色鏡片，對眼睛沒有保護效果，只能戴好看而已。

隱形眼鏡族易患上什麼眼疾？（按圖）

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睫毛不能碰到鏡片

另一方面，許粹剛提醒，戴太陽眼鏡要注意款式符合臉型，還有戴起來穩定、不會滑動；如果睫毛會碰到鏡片，代表鏡距太短或鼻架不夠高，長時間配戴會造成眼眶周邊的肌肉長時間用力，造成眼眶疲勞。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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