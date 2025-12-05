脫髮｜頭髮稀疏中醫主張補氣血　教你梳頭食療減壓活絡頭皮健康

你有頭髮稀疏、落髮量多的困擾嗎？雖然每天掉落50至100根頭髮屬於正常現象，但中醫師指出，若發現洗頭時一把掉落10多根、地上常有頭髮，或髮際線明顯後退、女性分髮線變寬，就應有所警覺。



此時不妨尋求中醫診斷，針對個人落髮原因對症治療，才能及時挽救落髮危機。

相關文章：【脫髮】未老先衰4大脫髮類型 藍莓防脫髮生髮水認住呢個成分！👇👇👇

+ 8

中醫治療落髮以「補氣血」為主 針對不同病因對症下藥

依中醫論點來看，落髮主要與頭皮血液循環不良、血液供給不足有關。台灣八通關中醫診所院長許懿心醫師指出，除了化療、開刀、生產、懷孕、荷爾蒙異常、雄性禿、多囊性卵巢後等明確因素之外，如果不明原因落髮頻繁，最常見仍與生活作息不良、壓力大息息相關。

中醫認為「肝藏血」，肝臟管理情緒、掌管血液循環通暢，另外，大量落髮也可能與天生腎氣虛弱或腎精不足，以致後天氣血無法充盈，面臨壓力上身進而加速落髮發生。

許懿心醫師解釋，中醫治療落髮以「補氣血」為主，腎氣虧虛者會加強補腎氣；雄性禿伴隨油脂分泌過多，除了補氣血，還會針對抑制油脂腺分泌旺盛，促進頭皮的健康；若壓力過大加上睡眠障礙或消化吸收不佳，除調補氣血，必須適量添加助眠與緩解情緒的藥方來改善。頭皮脂漏性皮膚炎或乾癬造成的落髮，則先從治療皮膚病著手調理。

許懿心醫師說明，中藥補血使用的藥物有當歸、何首烏，補氣則像是黨參、白朮等，若加強補腎，可添加山茱萸；腎虧虛嚴重者會添加含有龜板、鹿角膠成分的左歸丸，快速滋陰補腎。另外，有些人因落髮時間較久，為促進毛囊趨近健康，需添加活血化瘀的藥物如丹參；若頭皮常容易出油或皮膚炎反覆發作，則需輔以清熱透散藥物如連翹，降低頭皮反覆發炎狀況。

相關文章：脫髮｜5方法帶你從營養看掉髮 營養師教多吃黑色食物助保養頭髮👇👇👇

+ 11

雄性禿、產後落髮治療不能等 日常活絡頭皮健康這樣做

一般來說，雄性禿屬於持續進展的掉髮疾病，與家族遺傳和男性荷爾蒙有關，多從額角M型或頭頂髮旋開始，毛囊會逐漸萎縮，相對治療不易，臨床上可見有些20多歲民眾積極尋求治療，希望延緩掉髮時程。

而產後落髮的女性通常在半年至1年，髮量應漸漸回復，但因育兒、回到職場的雙重壓力，髮量無法順利生長，建議及早介入治療。另外，化療患者多半在停止化療後約1年髮量和髮質會逐漸恢復，少數化療後髮量沒有回復，也可尋求中醫治療。

許懿心醫師分享門診曾遇到1名37歲女性，因為工作壓力大、睡眠品質差導致圓形禿（又稱鬼剃頭），在頭頂與分髮線部位發現2個圓形的禿髮，原以為會自行復原，未料持續1年仍未消失，於是尋求中醫治療，治療上給予人參養榮湯補氣血滋養，並配合提早入睡、飲食少甜、油膩和刺激，約2個月圓形禿便獲得改善，漸漸縮小不見。

許懿心醫師表示，若更換洗髮精，發現落髮有改善，可能是先前洗髮精成分過度清潔或清潔不夠力；倘若洗髮不到半天就大出油，更換洗髮精也無效，可能是體內油脂分泌過盛，可透過中醫調理。平時護理可選擇圓頭齒梳，由前額往後梳，約輕梳50下，可助活絡頭皮健康、兼具保健眼睛和放鬆壓力的作用。

調整生活習慣搭配食療有助改善落髮 補充2物有助黑髮

許懿心醫師建議，如果是脂漏性皮膚炎引發掉髮，飲食應避免牛奶、巧克力、含糖飲料，或是芒果、荔枝等，並且定期清洗床單、枕套等，盡量遠離塵蟎；若是化療、產後等壓力性落髮，必須從飲食、睡眠加強身體修復力。至於減重造成的大量落髮，需調整每天至少吃2餐，維持飲食均衡。

日常食療方面可適量補充牛、羊肉和排骨湯等補充足夠蛋白質，四神湯助健脾胃，防止落髮，或補充黑豆、黑芝麻有助黑髮。另外，最理想的睡眠時間是晚上11點就寢，若習慣當夜貓子，也應盡量往前調整到凌晨12點、或1點以前為宜。

許懿心醫師提醒，頭髮正常生長下，1個月約生長1公分，若因壓力導致頭髮提早進入休止期、落髮變多，透過自我減少壓力，約3個月至半年才可能回復，藉由中醫介入治療可盡快改善。

相關文章：【護髮】蜂蜜按頭皮助長柔順髮絲？補充6大營養素多吃雞蛋烤南瓜👇👇👇

+ 7

延伸閱讀：

感染菜花會自行痊癒？醫：延誤治療恐致癌 孕婦要警惕

勃起功能障礙年輕化！ 年輕男人「硬度不足」打擊自信

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

