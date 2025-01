久咳頑痰元兇是「揀錯藥」所致？一文教你分辨乾咳痰咳及處理方法

最近天氣忽冷忽熱容易病、隨時有痰多或氣管敏感等症狀,甚至咳到停唔到,嚇親身邊嘅人。試過食止咳藥都無效?可能係你支多功能咳藥水根本幫唔到手!原來乾咳同痰咳唔單止症狀唔同,治療方法都大有分別。如果搞錯方向,隨時咳得更嚴重,愈食愈咳,甚至食多咗不必要嘅藥物成分,或要承受副作用。



想KO咳嗽,最緊要係對症下藥!今次就同大家拆解乾咳同痰咳嘅分別,教你點樣根據症狀揀選最適合自己嘅止咳產品。想遠離咳嗽,快速回復健康,即讀內文啦!



痰咳、乾咳大不同 揀錯止咳藥可能愈食愈咳

咳嗽是身體的自然反射動作,透過咳嗽可清除呼吸道的刺激物或外來物質。然而,咳嗽亦可分為不同類型,不同類型的咳嗽需要針對性處理。最常見的咳嗽類型可分為兩大類,「痰咳」和「乾咳」。

要有效治理咳嗽,首先必須分清自己屬於哪一類,才能對症下藥。要分清「痰咳」和「乾咳」,最容易是前者有痰,後者沒有痰。痰咳通常由傷風感冒、肺部感染或吸煙等因素所引起,這些情況會導致痰液分泌增多,身體透過咳嗽將痰排出;相對而言,乾咳則多由喉嚨受到刺激或氣管敏感引起,表現為無痰但常伴隨喉嚨痕癢感。由於成因不同,治理方式自然不一樣。一般人就算懂得分辨「痰咳」和「乾咳」,卻普遍把兩者當成同一種咳嗽來處理。這也不能怪大家,因為坊間的止咳產品大多沒有針對這些症狀區分,甚至標榜多合一功能,比如同時具備止咳、化痰、收鼻水和通鼻塞等功效,患者或會服用了不必要的成分。如果沒有針對性地對症下藥,就難以根治問題的根源,甚至可能適得其反,或要承受不必要的副作用,如眼瞓、便秘和上癮等。

選藥時應以針對性來配對 -假如痰咳時使用止咳成分如鎮咳劑,則可能抑制中樞神經的咳嗽反射,導致無法有效排出痰液;另一方面,化痰成分雖能促使喉嚨分泌更多水分,使痰更易排出,但對於乾咳或敏感咳患者來說,則可能引起喉嚨更嚴重的痕癢感,結果咳得更厲害。這或是為甚麼有人會覺得止咳產品無效的原因。

DURO-TUSS 咳樂治 澳洲No.1專業止咳品牌*!

咳樂治針對不同成因的咳嗽,推出多款止咳產品,以舒緩各類咳嗽。無論是痰咳、乾咳、敏感咳還是因感冒引起的咳嗽,都有不同針對性產品助你舒緩咳嗽。以下按照不同咳嗽類型,幫助你輕鬆挑選最適合的產品。

痰咳應重點處理痰液!

主要治療痰咳的方法是化痰,降低痰液的黏性,使其更容易排出。咳樂治提供了一系列針對化痰的產品,包括咳水、咳丸和咳糖,以適合不同人的需要。咳樂治化痰止咳系列更是無糖配方,適合糖尿病患者使用。

症狀:痰咳及喉嚨輕微感染

咳樂治® 化痰喉糖

功效:雙重功效,化痰同時殺菌,有效擊退喉嚨感染,舒緩痰咳

症狀:頑痰積聚,痰咳不適

咳樂治® 雙效化痰咳水

咳樂治® 雙效化痰咳丸

功效:雙效化痰,分解及稀釋濃痰,有助咳清頑痰,緩解痰咳

症狀:感冒咳及鼻塞

咳樂治® 通鼻化痰咳水

功效:同時分解濃痰和通鼻塞,有助緩解感冒咳嗽症狀

乾咳建議挑選草本成分產品

至於乾咳及敏感咳,市面上的止咳產品通常使用鎮咳劑成分,這些成分透過抑制中樞神經來緩解咳嗽,引發副作用包括便秘、令人昏昏欲睡等,長時間服用亦有可能上癮。要對付乾咳或敏感咳,可以選用咳樂治®草本咳水,含有西方草本成分藥蜀葵根(學名:Althaea officinalis),服用後會在喉嚨形成保護層,幫助保護氣管免受刺激,有效減輕咳嗽的意慾,適合乾咳及敏感咳,並且適用於成人及3歲以上兒童。

對象:乾咳、敏感咳

咳樂治® 草本咳水

功效:保護氣管,減少刺激,有效減輕咳嗽的意慾,同時舒緩喉嚨痕癢不適,3歲以上適用

知道了以上知識,以後就不要再用一支多功能咳水「看門口」。下面的圖表可讓你更清楚地選擇適合的止咳產品:

