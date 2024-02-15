胃酸倒流｜個性急躁、崇尚完美都關事？調整10生活習慣2方法養胃

冬天不只容易發生心血管疾病，竟然連胃酸倒流也是常見疾病之一。



原因可能是因為天冷更愛吃油膩、辛辣食物或甜食，但他們都會使下食道括約肌無法閉鎖，進而引發胃酸倒流。除了飲食控制外與改善生活習慣，還有哪些方法可以治療胃酸倒流？

調整10個生活習慣可改善胃酸倒流（按圖👇👇👇）

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飲食習慣、個性都與胃酸倒流有關

在台灣，可能每4個人裡面就有1位有胃酸倒流的問題，而人口比例還在上升中！台灣台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師陳依庭說明，現代人飲食習慣不良，喜歡大魚大肉或三餐不定食、飲食不節，導致胃酸分泌失調，是常見的胃酸倒流成因，這也是大眾普遍認為的原因。

但陳依庭指出，「性格」也與腸胃道健康有關。從中醫角度看，如有些人個性急躁、崇尚完美，因此喜歡邊工作邊吃飯，壓力也大，以上種種都容易導致肝氣鬱結，連帶造成脾胃問題。也就是中醫所謂肝氣犯胃，影響胃氣升降失調，並形成胃酸倒流。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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看懂胃酸倒流症狀，胸口灼熱是警訊

白話的說，就是由於食道與胃部交接處阻止胃酸倒流的機制失常，因此胃酸上衝至食道，傷害食道黏膜；接著胃中的內容物，也隨之逆流至食道。陳依庭指出，如果每次吃完飯，或喝咖啡、吃蛋糕後，感覺到胸口一陣灼熱或嘈雜感，就有可能是胃酸倒流。常見症狀包含胸口灼熱、吞嚥困難或疼痛、梗阻感、泛酸、火燒心、咳嗽、早上起來覺得嘴巴酸苦感。

另外，陳依庭提及，如果個性急躁者有胃酸倒流，除了上述症狀，也容易有脅肋處不舒服，口苦口乾，容易生氣等情形。而本身腸胃功能已經不佳的病人，因脾胃氣虛使脾胃運化功能減弱，吃進去的食物無法好好消化就會導致氣機不暢，進而產生胃酸、胃脹氣、納差等。

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調整10個生活習慣，可改善疾病

胃酸倒流絕對不可以忍一下就過，陳依庭提醒，少部分胃酸倒流的族群可能發展成巴瑞特氏食道，進而增加導致食道癌的風險。因此調整生活習慣相當重要，遵守以下10個守則是治療的第一步，如下：

1. 用餐食時應細嚼慢嚥。

2. 少量多餐、飯水分離。

3. 避免在睡前吃宵夜。

4. 餐後不要立刻平躺。

5. 減少脂肪含量高的食物攝取。

6. 肥胖的患者應該減重。

7. 戒煙及避免酗酒。

8. 規律運動。

9. 上班久坐的族群要適時起來活動筋骨。

10. 保持心情愉快、適時紓解壓力。



中醫靠中藥和針灸可治療胃酸倒流

接著陳依庭建議，民眾可嘗試中醫治療，中藥有墨魚骨、牡蠣等類似制酸劑的中藥可以中和胃酸。另外，還會根據患者的個性、體質與症狀給予相對應的治療，她舉例：

- 個性急躁，情志因素導致肝氣鬱結或氣滯化火的人必須疏肝和胃，用柴胡、佛手來疏肝理氣，緩解情志壓力。

- 胃氣上逆容易打嗝的人，用旋覆花、代赭石來和胃降逆，讓胃氣可以順利下行。

- 飲食不節、大魚大肉導致的胃酸、排便不暢等等可以用消食的神麴、山楂等等藥物消食導滯。

- 腸胃虛弱的人，可用四君子湯補脾益氣；合併脹氣的話可以酌加枳殼、木香等藥物來理氣和胃。



另外，中醫針灸也可幫助改善胃酸倒流引起的腸胃不適，陳依庭指出，病人平時可自行以指腹按壓穴位1至2分鐘，如肝氣鬱結的人，可以按壓合谷、太衝；三餐不定時或飲食不節，可按壓足三里；脾胃虛的人，可以按壓內關。

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現在進入冬天，民眾要小心胃酸倒流的問題，更重要的好好治療並調整生活習慣，注意用餐時間和內容，才能和胃酸倒流說再見。

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