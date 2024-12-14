護膚｜爆水粉底可以保濕補水？專家揭曉與一般化妝粉底無不同

撰文：NOW健康
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市面上有種號稱「含水量超高」的粉底，使用時經反覆摩擦或搓揉之後，會冒出一堆水珠，因此，銷售宣傳也以「保濕補水」為主打。然而這類產品真的能兼顧妝容又具保養功效嗎？

台灣靜宜大學化妝品科學系副教授吳姵萱坦言，爆水粉底與一般油包水粉底並無不同，其爆水效果只是配方不穩定導致，沒有「補水」或「滋潤」肌膚的效果。

保濕3大步驟（按圖👇👇👇）

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粉底為何能有爆水效果？ 專家揭曉原因

吳姵萱表示，爆水粉底之所以能夠在使用時有出水效果，是因為配方中含有約10％的油相成分與80%至90％的水相成分，形成一種油包水型（W/O）的劑型。然而，此劑型的配方具有較低的表面張力，是不穩定狀態的乳化體，塗抹於皮膚上時，容易產生「破乳」現象，使水珠得以釋放。

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吳姵萱解釋，爆水效果其實只是配方的不穩定導致，產品經接觸後，會發生破乳現象，實際上，只是配方中的水分釋放出來，並沒有補水或滋潤的功效。因此，爆水粉底與一般油包水粉底並無不同，其上妝程序也相似，在使用前，仍需使用基礎保濕產品來補足皮膚的水分，確保妝容更加服貼和持久，才能真正達到理想的妝效，避免皮膚因缺水而引起乾燥和脫妝問題。

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保存爆水粉底要注意！ 出現油水分離別再使用

吳姵萱指出，由於爆水粉底的配方極度不穩定，應將其放置在陰涼乾燥且不常晃動的地方，避免陽光直射和高溫，以延長使用壽命。若產品已經呈現油水分離、變色、有異味等現象，則不建議繼續使用。

基本上，爆水粉底等同於一般的油包水粉底，屬於彩妝產品而非保養品，因此使用後的清潔步驟非常重要。建議使用卸妝產品，如卸妝油或卸妝乳，澈底清潔面部，避免殘留彩妝引起皮膚問題。

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吳姵萱提醒，在使用爆水粉底時，由於粉撲需要重複回沾，這樣的化妝工具，如海綿或粉撲，容易吸取過多的水分，再加上這些工具在使用過程中會接觸到肌膚和雙手，從而沾上細菌，並孳生細菌，引起皮膚發炎，甚至導致痘痘等皮膚問題。因此，使用爆水粉底，除了注意面部卸妝清潔外，還需定期清洗化妝工具，保持乾燥和衛生，才能有效預防細菌滋生，維護皮膚的健康。

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