MissAV公佈2025年10月人氣女優TOP20　沙月惠奈第二僅敗給她

MISSAV女優10月的排名榜出爐！今個月的20強也有幾個較少上榜的名字，例如望月つぼみ、七瀨愛麗絲、皆月光等，至於競爭向來激烈的五強，排名也有改變，除了美園和花仍然站穩三甲，近月打入十強的沙月惠奈，力壓多名強將如彌生美月、瀨戶環奈，一躍升至第二名，僅輸給另一個大熱門。



沙月惠奈力壓多名強將如彌生美月、瀨戶環奈，一躍升至第二名(IG@satsukiena)

新入榜的皆月光身高僅149公CM，身型嬌小卻擁有超好身段，深受粉絲喜愛。早前有網民在Threads上討論「冷門女優」時，她更一度成為話題人物。

事源有一名網友在Threads發文，求老司機推薦一些冷門女優，櫻空桃、神木麗、佐藤江梨花等人都被點名。其中，有人提起皆月光，但原因是因為她過去出演作品中，對手曾是挺著巨大肚腩的中年大叔男優，皆月光面對大叔一臉痛苦又抗拒太真實，最後還忍不住逃跑，令男優大為傻眼「這是為什麼呢？」令網民啼笑皆非。

皆月光身高僅149公CM，身型嬌小卻擁有超好身段(IG@hikaru_emot)

2025年10月最受歡迎女優TOP 11-20

TOP 20 波多野結衣

TOP 19 望月つぼみ

TOP 18 吉根柚莉愛

TOP 17七瀨愛麗絲

TOP 16 藤森里穗

TOP 15沙月芽衣

TOP 14 森日向子

TOP 13柏木こなつ

TOP 12皆月光

TOP 11河北彩伽

2025年10月最受歡迎女優TOP 6-10

TOP 10 Miru

TOP 9 天馬ゆい

TOP 8 乙愛麗絲

TOP 7 倉本すみれ

TOP 6瀨戶環奈

2025年10月最受歡迎女優TOP 1-5

TOP 5 木下日葵(IG@himari_kinoshita)

TOP 4 彌生美月

TOP 3 美園和花

TOP 2沙月惠奈

TOP 1 松本一香