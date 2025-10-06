MissAV公佈2025年10月人氣女優TOP20 沙月惠奈第二僅敗給她
MISSAV女優10月的排名榜出爐！今個月的20強也有幾個較少上榜的名字，例如望月つぼみ、七瀨愛麗絲、皆月光等，至於競爭向來激烈的五強，排名也有改變，除了美園和花仍然站穩三甲，近月打入十強的沙月惠奈，力壓多名強將如彌生美月、瀨戶環奈，一躍升至第二名，僅輸給另一個大熱門。
新入榜的皆月光身高僅149公CM，身型嬌小卻擁有超好身段，深受粉絲喜愛。早前有網民在Threads上討論「冷門女優」時，她更一度成為話題人物。
事源有一名網友在Threads發文，求老司機推薦一些冷門女優，櫻空桃、神木麗、佐藤江梨花等人都被點名。其中，有人提起皆月光，但原因是因為她過去出演作品中，對手曾是挺著巨大肚腩的中年大叔男優，皆月光面對大叔一臉痛苦又抗拒太真實，最後還忍不住逃跑，令男優大為傻眼「這是為什麼呢？」令網民啼笑皆非。
2025年10月最受歡迎女優TOP 11-20
TOP 20 波多野結衣
TOP 19 望月つぼみ
TOP 18 吉根柚莉愛
TOP 17七瀨愛麗絲
TOP 16 藤森里穗
TOP 15沙月芽衣
TOP 14 森日向子
TOP 13柏木こなつ
TOP 12皆月光
TOP 11河北彩伽
2025年10月最受歡迎女優TOP 6-10
TOP 10 Miru
TOP 9 天馬ゆい
TOP 8 乙愛麗絲
TOP 7 倉本すみれ
TOP 6瀨戶環奈
2025年10月最受歡迎女優TOP 1-5
TOP 5 木下日葵(IG@himari_kinoshita)
TOP 4 彌生美月
TOP 3 美園和花
TOP 2沙月惠奈
TOP 1 松本一香