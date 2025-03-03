MissAV公佈2025年3月人氣女優TOP20 2大女神夾攻新人王強奪冠亞
撰文：爆檸哥
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MissAV2025年3月最受歡迎女優排名已公佈，被譽為「千年一遇」的J級20歲寫真女星瀨戶環奈，1月首出新作即奪冠，雖然聲勢稍為回落但仍佔第三位，至於其餘19位的名字大部分都熟口熟面，惟獨去年中宣布引退結束７年AV生涯的架乃由羅卻突然上榜，都算好驚喜！
日本AV女優架乃由羅（架乃ゆら）18歲出道，2017年11月拍攝第1部作品，因甜美外表＋清純氣質被封為「透明感美少女」。然而，她2024年年中突然宣布將引退AV界，結束7年的AV女優生涯，令不少老司機大感錯愕。
2025年3月最受歡迎女優TOP 11-20
+2
TOP 20 篠田優
TOP 19 永瀨唯
TOP 18 AIKA
TOP 17 架乃由羅
TOP 16 うんぱい
TOP 15 木下日葵
TOP 14 波多野結衣
TOP 13 Miru
TOP 12 葵司
TOP 11 沙月惠奈
2025年3月最受歡迎女優TOP 6-10
TOP 10 小宵虎南
TOP 9 森日向子
TOP 8 渚光希
TOP 7 美谷朱里
TOP 6 三上悠亞
2025年3月最受歡迎女優TOP 1-5
+9
TOP 5 河北彩伽
TOP 4 彌生美月
TOP 3 瀨戶環奈
TOP 2 美園和花
TOP 1 松本一香
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