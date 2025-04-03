MissAV公佈2025年4月人氣女優TOP20　最新4大天后瀨戶環奈走勢強

MissAV2025年4月最受歡迎女優排名已公佈，今個月也有不少新打入榜的AV女優，包括 月乃露娜、有岡みう、椿莉香和天馬ゆい，當中後兩者更入榜即入十強，而新人王瀨戶環奈就繼續形勢大好，由一月出道至今都入3甲，跟大熱松本一香，和彌生美月、美園和花可說是AV界的四大天后！



天馬ゆい （IG@tenma_yuichan）

椿莉香其實最早出道在2017年，當時她以「大島ひな」為藝名在AV界出道，不過當時只拍攝了2作品便沒下文，至2020年6月13日改名為 椿りか 並重新出道。椿莉香因甜美的臉孔和G Cup超兇身材而受到老司機熱愛，而2年前她在Twitter（現在X）上分享到自己前一晚在歸家路上不幸地遇上交通意外，曾令一眾粉絲既心痛又擔心。至於天馬ゆい其實2018年以上川星空藝名已出道，至 2021年才改天馬ゆい拍攝作品，因近年有新作所以彈起。

而月乃露娜最近則因一條謎片作品「天井特化アングルVR ～LOVE LOVE 同棲性活～ 月乃ルナ」爆紅。她以第一人稱視角描述和月乃露娜的同居生活， 其實這是 2021 年 的作品，片中有一幕是月乃露娜親手製作章魚燒餵給觀眾吃，而這段長達十分鐘的章魚燒製作過程，竟引起日本網友的不滿，甚至寫下長篇大論飆罵她「太不專業」，於是因此而爆紅！

2025年4月最受歡迎女優TOP 11-20

+ 5

TOP 20 沙月惠奈

TOP 19 うんぱい

TOP 18 新井リマ

TOP 17 渚光希

TOP 16 月乃露娜

TOP 15 AIKA

TOP 14 倉本すみれ

TOP 13 河北彩伽

TOP 12 乙愛麗絲

TOP 11 有岡みう

2025年4月最受歡迎女優TOP 6-10

TOP 10 椿莉香

TOP 9 天馬ゆい

TOP 8 新村晶

TOP 7 森日向子

TOP 6 木下日葵

2025年4月最受歡迎女優TOP 1-5

+ 9

TOP 5 波多野結衣

TOP 4 彌生美月

TOP 3 美園和花

TOP 2 瀨戶環奈

TOP 1 松本一香